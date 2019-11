Der britische Popstar hat sich den Klassiker „Santa Baby“ – im Original von Marilyn Monroe – für das Duett mit Helene Fischer ausgesucht. Der Song erscheint am 22. November 2019 auf Robbie Williams' Weihnachtsalbum „The Christmas Present“.

Ich möchte eingebundene YouTube-Videos auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu YouTube erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Das Video bei YouTube ansehen.

Robbie Williams begeistert von Helene Fischer

Eiskönigin Helene Fischer zeigt sich mit „Santa Baby“ von ihrer sinnlichen Seite. imago images / Jan Huebner

Die deutsche Schlager-Sängerin kannte Williams bereits aus dem Showgeschäft – und war begeistert von ihr. Sei sei unglaublich talentiert, unglaublich hübsch und habe eine großartige Stimme, sagte der Sänger der dpa. Für die Zusammenarbeit sei sie extra zu ihm nach London geflogen.

Im Video zum Song sieht man die beiden nun auch gemeinsam bei den Studio-Aufnahmen. Fischer und Williams lachen, tanzen und scheinen sich gut zu verstehen.

Robbie im exklusiven Interview mit SWR3

Helene sei tough, bescheiden und vollkommen unprätentiös, meint Robbie. „Sie benimmt sich wie ein normaler Mensch und nicht wie ein Super-Star“. Das schätze er so sehr an Helene Fischer.

„Sie könnte auch im Fitness-Studio arbeiten oder sonst irgendwo und scheint sich sehr wohlzufühlen in ihrer Haut.“ Also fühle sich auch Robbie wohl mit ihr.

Kennengelernt haben sich die beiden bei diversen Award-Shows in Deutschland, Super-Stars laufen sich irgendwann eben mal über den Weg.

Was Robbie besonders imponiert hat: Helene Fischer setzte sich in den Flieger, um ihr Duett gemeinsam aufzunehmen. Beileibe keine Normalität heute.

Nachrichten Das sagt Robbie Williams über Helene Fischer Dauer 2:03

Geschenk an deutsche Fans

Robbie Williams – ehemals Bad Boy, jetzt singt er Weihnachtslieder. imago/Aton Chile

Helene Fischer ist nicht der einzige Gast auf „The Christmas Present“: auch Jamie Cullum, Rod Stewart und Bryan Adams sind mit am Start. Die „Atemlos“-Sängerin mit ins Boot zu holen, sei auch ein Geschenk an seine treuen deutschen Fans, so Robbie.