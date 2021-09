Es ist eine absolute Popsensation: Nach rund 40 Jahren verkünden Abba ihr Comeback. Die Schweden haben nicht nur ein neues Album im Gepäck, sondern gehen auch auf Tour – besser gesagt ihre digitalen Avatare.

Sie sind mittlerweile alle über 70, hatten ein Comeback eigentlich immer ausgeschlossen und nun ist es doch passiert: Abba ist wieder da! Fast 40 Jahre ist es her, dass sich die schwedische Popgruppe getrennt hatte. Nun soll am 5. November das neue Album mit dem Titel „Voyage“ erscheinen. „Erst haben wir einen Song gemacht, dann mehrere. Dann haben wir gesagt: Warum machen wir nicht ein ganzes Album?“, sagte Björn Ulvaeus bei einem Presseevent in London.

Zwei neue Abba-Songs sind schon im Vorfeld veröffentlicht

Zwei neue Lieder waren gleich zu hören und klangen unverkennbar nach Abba. „I Still Have Faith In You“ und „Don't Shut Me Down“ – die beiden Titel waren bereits im April 2018 angekündigt worden, die Veröffentlichung aber mehrmals verschoben worden. Die Band ist sich musikalisch treu geblieben – und das ganz bewusst: „Wir konkurrieren nicht mit Drake und diesen ganzen anderen Typen. Davon habe ich keine Ahnung. Ich begreife nicht, was die modernen Popkünstler machen“, sagte Benny Andersson bei der Pressekonferenz. Und so klingt der neue Sound von Abba:

Ich finde, es ist ziemlich gut.Wir haben es so gut gemacht, wie wir das in unserem Alter können.

Das ist Abba Abba steht für Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad. Die vier Musiker hatten sich Ende der 1960er Jahre kennengelernt und nach ihrem Eurovisions-Triumph von 1974 mit ihrem ersten Hit „Waterloo“ einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Mit Hits wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ und „The Winner Takes It All“ wurden die Musiker weltberühmt. 1982 löste sich die Band allerdings auf, nachdem sich die beiden Ehepaare Fältskog und Ulvaeus sowie Lyngstad und Andersson hatten scheiden lassen. Bis dahin hatten die Schweden acht Alben und rund 40 Singles produziert. Die größten Hits und ihre Geschichte 6.3.2017 Waterloo – Abba Dauer 6:53 min Der Erfolg hörte jedoch nie wirklich auf: Das 1992 veröffentlichte Best-of-Album der Gruppe („Abba Gold“) wurde zu einer der meistverkauften Platten der Welt. Das Musical „Mamma Mia“ und die darauf basierenden Filme zogen neue Fans an.

Neue Abba-Tour mit digitalen Avataren

Was die Musiker auch auf der Pressekonferenz angekündigt haben: Es wird eine neue Tour geben. Allerdings werden die Schweden nicht leibhaftig auf der Bühne stehen, sondern es wird vielmehr eine spezielle Show in einem Londoner Musiktheater mit 3.000 Plätzen geben – das wird im Moment extra dafür gebaut. Dort werden die Bandmitglieder dann als digitale Avatare auf der Bühne zu sehen sein.

ABBA: „Money Money Money"

„ Man hatte uns vorgeschlagen, als Hologramme auf Tournee zu gehen, aber das ist eine veraltete Technologie “, berichtet Björn. Hologramm-Shows, etwa von Elvis Presley oder Whitney Houston, waren in den letzten Jahren eher mäßig erfolgreich und umstritten. Für Perfektionisten wie Abba kein Thema. Die Schweden setzen auf moderne Motion-Capture-Technologie, die schon bei Kinofilmen wie „Herr der Ringe“ oder „Avengers“ verwendet wurde.

Die Mitglieder von Abba in Motion-Capture-Anzügen für die neue Show mit digitalen Avataren dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PA Media | Industrial Light And

Abba-Mitglieder sehen wieder aus wie in den 70ern

Das heißt, es gibt digitale Abbilder, die so aussehen wie die Musiker im Jahr 1979 – dem Zenith ihres Erfolgs. Für Bewegung und Gesang standen Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid wochenlang täglich auf der Bühne. „Wir haben uns diese Ganzkörperanzüge mit Punkten angezogen“, erzählt Björn. „Und dann sind wir alle zusammen aufgetreten.“ Die Auftritte wurden von 160 Kameras aus jedem erdenklichen Winkel eingefangen.

Das einzige große Problem war, dass wir unsere Bärte abrasieren mussten.

Die neue, rund anderthalbstündige Show mit 22 Songs startet am 27. Mai 2022 in London. Begleitet werden die digitalen Avatare von einer zehnköpfigen Liveband. Die ganz großen Live-Musiker waren Abba übrigens nie. „ Wir hatten eine zehnjährige Karriere und waren davon vielleicht insgesamt sechs Monate auf Tournee “, sagte Björn vor einigen Monaten der Times.

So feiert das Netz die Rückkehr von Abba

Und auch das gibt es – ironische Reaktionen mit viel Augenzwinkern:

