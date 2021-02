Songs über vergangene Beziehungen – das ist die große Stärke der britischen Sänger Adele. Doch über ihre gescheiterte Ehe darf Adele nicht singen. Zumindest soll das in den Scheidungspapieren so vereinbart worden sein. Ist auf ihrem nächsten Album also kein Love-Song?

Gerüchte um neues Adele-Album

Ihr letztes Album hat Adele Laurie Blue Adkins, wie Adele mit vollem Namen heißt, 2015 veröffentlicht. Ein Freund der Sängerin erzählte der britischen Zeitschrift Grazia vor Kurzem, dass er einige Songs des möglichen neuen Albums gehört habe. Doch darauf werden wohl keine Lieder über das Thema Trennung zu hören sein, ein Thema mit dem Adele aber gerade zu tun hat. 2019 hatten sich Adele und Simon Konecki getrennt, jetzt lassen sie sich offiziell scheiden. Die beiden haben einen 8-jährigen Sohn – Angelo.

Adele und ihr Ex-Mann Simon Konecki. 2015 waren sie gemeinsam beim Glastonbury Festival. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Deal zwischen Adele und Ex-Mann

Ein Insider hat jetzt der britischen Zeitung The Sun erzählt, dass es in den Scheidungspapieren wohl einen Deal gibt, der etwas mit Adeles Songtexten zu tun hat. So soll die Sängerin keine Lieder über die Beziehung mit Simon oder die Trennung veröffentlichen. Einerseits als Zeichen des Respekts, anderseits zum Schutz ihres Kindes, heißt es in der Zeitung weiter. Für Adeles Songwriting sei dieser Deal kein Problem, da sie ihren Stil etwas verändert habe.

Das sind die größten Liebeskummer-Hits von Adele

Hello

Die größten Hits von Adele handeln von gescheiterten Beziehungen, Herzschmerz und Liebeskummer. Hello ist ein nostalgisches Lied über vergangene Beziehungen.

Someone Like You

In Someone Like You singt Adele über die Trennung einer langjährigen Beziehung. Bei ihrem Auftritt in der Royal Albert Hall 2011 erzählt Adele, wie perfekt diese Beziehung war. Auch wenn sie in dem Song hart mit ihrem damaligen Freund umgeht, hat sie ihm vergeben und heute sind sie Freunde. Someone Like You bedeutet Adele sehr viel, wie sie am Ende des Liedes zeigt.

Send My Love (To Your New Lover)

Send My Love (To Your New Lover) ist ein Song, in dem Adele darüber singt, dass sie eigentlich ganz froh darüber ist, dass der Ex-Freund nicht mehr Teil ihres Lebens ist. Adele wünscht ihm alles Gute für die neue Beziehung und gibt ihm noch mit, dass er seine neue Freundin doch besser behandeln soll als sie.

Rolling In The Deep

In Rolling In The Deep singt Adele über eine gescheiterte Beziehung und rechnet mit ihrem Ex-Freund ab, der sie für eine andere Frau verlassen hat.