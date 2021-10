Bei Instagram verrät Adele ihren Fans, wann es nach sechs Jahren neue Musik von ihr gibt. Der Song Easy On Me erscheint am Freitag, das Album am 19. November. Davon hat sie jetzt den Namen verraten.

Adeles viertes Album heißt 30

Dass Adele ihre Alben immer nach dem Alter benennt, in dem sie mit den Arbeiten dafür beginnt, ist bekannt. Nach 19 kamen 21 und 25. In einem Instagram-Post hat sie jetzt verraten, dass ihr nächstes Album 30 heißen wird und am 19. November erscheint.

In einem langen Text schreibt Adele, dass sie vor drei Jahren mit den Arbeiten für 30 begonnen habe, eine Zeit, die für sie sehr schwierig gewesen sei. Diesen ganzen Prozesss bezeichnet sie als eine Art Labyrinth aus Durcheinander. Beim Schreiben der Songs hat Adele viel über sich selbst gelernt und würde sogar sagen, dass sie in ihrem Leben noch nie so ihren Frieden gefunden habe, wie heute. Deswegen sei sie jetzt – nach der turbulentesten Zeit ihres Lebens – bereit, endlich dieses Album zu veröffentlichen. Adele erzählt von einem sehr guten Freund, der ihr geholfen habe, diese schwere Zeit zu überstehen, in der sie oft nichteinmal wusste, welcher Monat es gerade ist. Ihr Album 30 erzählt von all dem. Der Abschluss von Adeles Statements: Home is where the heart is. Übersetzt: Zuhause ist da, wo dein Herz ist.

Fans hatten Album-Namen schon vermutet

In letzer Zeit hatten geheimnisvolle Projektionen in goldener Schrift auf blauem Grund, die weltweit auf verschiedenen Gebäuden aufgetaucht sind, auf den Album-Namen hingewiesen. Die BBC hat ein Foto mit so einer Aufschrift bei Instagram gepostet: „Hallo Adele bist du das?”

So klingt Adeles Comeback-Single Easy On Me

Es sind nur 21 Sekunden, in denen Adele in einem Auto fährt und eine Kassette mit der Aufschrift „Easy On Me” in den Player schiebt. Sie schaut kurz in den Rückspiegel, als nach etwas Rauschen ein paar Takte Klaviermusik erklingen – wohl das Intro zu ihrem Comeback-Song Easy On Me.

Das Lied erinnert etwas an frühere Klavier-Balladen von Adele wie All I Ask von ihrem Album 25, das 2015 bei den Grammys als Album des Jahres ausgezeichnet wurde, oder an ihren Hit Someone Like You von ihrem zweiten Album 21.

Weltweite Adele-Streaming-Show im Dezember?

Fans warten nicht nur auf ein neues Album von Adele, sondern auch auf Live-Konzerte. Medien wie die britische Zeitung The Sun berichten, dass am 10. Dezember ein richtiges Adele-Event in Las Veags stattfinden soll: eine Comeback-Show, die weltweit gestreamt wird. Es wäre Adeles erstes Konzert nach über vier Jahren.