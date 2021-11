Nach sechs Jahren Pause veröffentlicht Adele 30. Hier hört ihr die Songs und erfahrt alles Wichtige zu ihrem Comeback und dem vierten Album.

Endlich ist der Tag gekommen, auf den die Popwelt und Millionen Fans lange gewartet haben! Adeles neues Album 30 ist da. Wie die drei bisherigen Alben der britischen Sängerin ist es benannt nach dem Alter, in dem die heute 33-Jährige mit den Arbeiten an den Songs begonnen hat.

„I Drink Wine“ heißt ein Lied auf Adeles neuem Album „30“. Es ist größtenteils von der Scheidung von ihrem Ex- Simon Konecki inspiriert, mit dem sie den gemeinsamen Sohn Angelo hat. Simon Emmett

Wie ein Freund habe ihr das Album geholfen, eine schwere Zeit zu überstehen, schrieb Adele bei Instagram. 30 ist ein Mix aus Pop, Soul und Jazz und hat schon Wochen vor Release diverse Rekorde an Vorbestellungen aufgestellt. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erschienen, könnte das emotionall aufgeladene 30 das größte Album des Jahres werden.

SWR3-Musikredakteur Dirk Scherer 19.11.2021 „30“ im Check: So ist das neue Album von Adele Dauer 2:47 min

Sehr intim wird es in dem Song My Little Love, in dem für drei Minuten sehr private Sprachnachrichten von Adele zu hören sind, in denen sie vor Einsamkeit weint.

Viele der Songs auf 30 sind ziemlich lang, um die 6 Minuten, wie To Be Loved. Adele schreit fast, so intensiv und roh singt sie ihre Gefühle heraus.

Kaum eine andere Sängerin auf diesem Planeten kann wie Adele so eindringlich singen. Adele leidet, Adele schreit ihre Wut und Enttäuschung heraus, Adele heult Rotz und Wasser – dieses Album trieft vor Verletzung und trauriger Emotionen. Es ist kein Popalbum, eher eine öffentliche Selbsttherapie.

Das Album klingt insgesamt sehr live und nicht am Computer plattproduziert. Zwei Songs stechen heraus, weil sie nicht im 60’s Motown Sound sind und eher nach Pink klingen: Oh My God und Can I Get It.

Adeles neues Album wird vorraussichtlich ein Welterfolg. Aber es ist ein Album ohne Pophits – dafür ist es sicherlich Adeles persönlichstes Album. Ein Lied mit dem Blick nach vorne ist Hold On – Mach weiter. Das haben ihre Freunde immer zu Adele gesagt und darum bilden genau diese Freunde den Chor im Lied.

TV-Special Adele – One Night Only

Für ihr TV-Special One Night Only gab Adele ein Konzert für ein kleines Publikum in Los Angeles. Das Konzert ist am 4. Dezember im Ersten Deutschen Fernsehen und in der ARD-Mediathek zu sehen.

Adeles Interview mit Oprah Winfrey

Adele hat sich nach einer sechsjährigen Pause gekonnt zurück ins Rampenlicht gestellt. Auf eine große Titelgeschichte in der Modezeitschrift Vogue folgte ein Interview mit der amerikanischen Moderationslegende Oprah Winfrey – im Rosengarten, wo zuletzt das berühmte Interview mit Meghan und Harry stattfand. Viel diskutiert wurde im Vorfeld Adeles neues äußeres Erscheinungsbild. Adele hat abgenommen und beklagt im Interview, dass ihr Körper schon ihre ganze Karriere öffentlich diskutiert wird. Früher habe sie die gleiche Body-Positivity gehabt, wie heute. Täglicher Sport habe ihr dabei geholfen, mit Angstattacken nach ihrer Scheidung besser klarzukommen. Die Beziehung und vor allem dessen Ende mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki ist ein Thema, das Adele auf dem Album verarbeitet. Ihr Verhältnis zueinander sei immer noch gut und sie wohnen in Los Angeles direkt gegenüber voneinander – zum Wohl ihres neun Jahre alten Sohnes Angelo. Auch das Muttersein als Alleinerziehende, Hoffnung, Akzeptanz und die Schattenseiten des Ruhms besingt Adele auf dem Album. Als sie berühmt wurde, war ihr Ex-Mann eine wichtige Stütze für sie.

Adeles Comeback-Song Easy On Me

Zurückgemeldet hatte sich Adele mit dem Song Easy On Me. Die Ballade stellte einen Rekord auf: kein Song wurde an einem Tag so häufig bei Spotify gestreamt, nämlich 24 Millionen Mal. Das Lied war in 23 Ländern auf Platz 1 der Charts, darunter in den USA, Großbritannien und Deutschland. Adele singt den Song an ihren Sohn und über die Trennung von ihrem Ex-Mann – das bestimmende Thema des kompletten Albums.

Entstanden sind die Songs für Adeles neues Alben innerhalb von drei Jahren zusammen mit den Star-Produzenten Max Martin (der zuletzt auch das neue Coldplay-Album produzierte) und Greg Kurstin, der auch schon für Adeles Mega-Hit Hello mitverantwortlich war.

SWR3-Musikredakteur Benedikt Wiehle 22.10.2021 Greg Kurstin: Das ist der Produzent hinter Adeles neuem Hit „Easy On Me“ Dauer 2:50 min

Wohnzimmer-Performance von To Be Loved

Noch vor der offiziellen Veröffentlichung des Album, teilte Adele einen neuen Song mit ihren Instagram-Followern. Auf dem Sofa sitzend, im Hintergrund ein Steinkunstwerk und Bilderrahmen mit bunten Bildern, singt sie die Ballade To Be Loved.

Und so klingt die Album-Version des Songs:

Adele meldet sich mit geheimnisvollen Botschaften

Anfang Oktober waren überall auf der Welt Projektionen mit einer 30 aufgetaucht: in London, Paris, New York oder Rom. Fans waren sich schnell sicher: Es kann sich nur um die Albumankündigung von Adele handeln, um die es schon länger Gerüchte gegeben hatte.