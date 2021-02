auf Facebook teilen

Popstars werden immer jünger. Gerade führt die 17-jährige Olivia Rodrigo weltweit sämtliche Charts an. Mit 13 hatte Billie Eilish ihren ersten Hit. Als Luca Yupanqui ihr erstes Album aufnahm, war sie noch nicht einmal geboren. Mit Hilfe ihrer Eltern entstand Sounds Of The Unborn.