70 Millionen verkaufte Tonträger, 270 gewonnene Awards – darunter 15 Grammys. Das sind die beeindruckenden Zahlen der beeindruckenden Karriere von Alicia Keys – bisher.

Alicia Keys und ihre vielen Mega-Hits

Vor 20 Jahren veröffentlichte Alicia Keys ihr Debütalbum Songs In A Minor und hatte mit Fallin' ihren ersten Nummer-1-Hit. Es folgten weitere große Hits wie If I Ain't Got You, No One, Empire State Of Mind, Girl On Fire und zuletzt Underdog. Damit ist sie eine der 5 weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen des neuen Jahrtausends.

Alicia Keys und ihre Live-Shows

Alicia Keys ist bekannt als herausragende Sängerin, Pianistin und Songwriterin. Wer schon mal ein Live-Konzert von ihr erlebt hat, wird in den allermeisten Fällen glückselig nach Hause gegangen sein.

Alicia Keys ist Inspiration für Newcomer

Alicia Keys ist ein absolutes Vorbild für viele junge Künstlerinnen. Ihre Art zu singen, ihre Phrasierung, ihr klassisch geschultes und doch so glaubhaft souliges Klavier-Spiel und ihre Fähigkeit, jedem Song eine ganz eigene, besondere Facette und Melodie zu geben. Das alles lässt sie gerade im oft gleichförmigen Soul- und R&B-Markt herausragen.

Die größten Hits und ihre Geschichte 20.10.2020 Empire State Of Mind – Alicia Keys Dauer 8:38 min

Alicia Keys macht sich stark für Black Lives Matter

Alicia Keys ist viel mehr als eine außergewöhnliche Performerin und Rekord-Künstlerin. Sie ist eine gestandene Persönlichkeit, die ihre Stimme erhebt gegen Rassismus, Ungerechtigkeit und Intoleranz und sich für die Black Lives Matter-Bewegung einsetzt. Ihr Engagement drückt sich auch in ihrer Musik aus. In Underdog singt sie über Menschen, die unterschätzt werden und sich immer wieder Herausforderungen stellen müssen.

Alicia Keys' Engagement gegen Kinderarmut, Hunger und AIDS

Mit ihrer Organisation Keep A Child Alive kämpft Alicia Keys seit vielen Jahren gegen Kinderarmut, Hunger und AIDS in Afrika und Indien. Auch in Sachen Politik ist Alicia Keys aktiv. So nahm sie bei der Amtseinführung von Donald Trump 2017 an einer Groß-Demonstration in Washington teil. Zuletzt unterstütze sie Joe Biden und Kamala Harris, indem sie bei einer Wahlkampfveranstaltung eine flammende Rede hielt und zum Wählen aufrief. Ein Selfie mit der neuen Vizepräsidentin der USA durfte dabei nicht fehlen.

Alicia Keys kämpft für Frauenrechte

Alicia Keys propagiert ein modernes Frauenbild, zeigt sich oft ungeschminkt und bestärkt ihre Fans darin, sich so zu akzeptieren, wie sie sind – mit allen Stärken und Schwächen, allen Makeln und Schönheiten.

10.05.2020: Alicia Keys im SWR3-Interview: „Ich vermisse meine Mutter so sehr!“

Ihr neues Album wurde zum zweiten Mal verschoben, aber Alicia Keys bleibt gelassen. Sie wirkt wie das Mädchen von nebenan, während sie von verrückten Corona-Zeiten und ihrer Mutter spricht, die viel für sie geopfert hat.

Muttertag ohne ihre Mutter

Aufgewachsen ist sie in Hell’s Kitchen – früher eines der gefährlichsten Gegenden in New York. Ihre Mutter lebt immer noch dort, Alicia Keys mittlerweile als Weltstar in Los Angeles. Bald hat ihre Mutter Geburtstag, aber wegen der Corona-Krise können sie sich nicht sehen.

Ich vermisse sie so sehr. Ich hätte sie gerne an ihrem Geburtstag und am Muttertag gesehen. Wir vermissen alle Menschen, die wir sonst viel öfter gesehen hätten. Wir werden uns alle ganz anders wertschätzen als vorher. Alicia Keys



Um die Sehnsucht etwas zu stillen, könnte ihre Mutter am Telefon das Lied singen, das sie ihr als Kind vorgesungen hat, überlegt sie. Und sofort bekommt SWR3-Moderator Kristian Thees eine kleine Kostprobe am Telefon. Oliver! – Where Is Love in einer kurzen Alicia Keys Version für euch im Interview zum Nachhören.

Talk mit Thees 8.5.2020 Alicia Keys – das ganze Interview Dauer 21:01 min

Alicia Keys: „Meine Mutter hat viel geopfert“

„Die Sache mit Helden ist: Sie sagen dir nicht, was sie opfern. Sie stehen auf und packen Dinge an“, antwortet Alicia Keys auf die Frage, was das Größte sei, das ihre Mutter für sie jemals geopfert hat. Sie war alleinerziehend und musste viele Rolle auf einmal übernehmen:

Sie musste die Familie alleine ernähren, sie musste Mutter sein, sie musste der Vater sein, sie musste die Strenge sein, sie musste versuchen, mich vor dunklen Straßen zu bewahren. Alicia Keys

Ihre Mutter habe viel geopfert, damit sie ein guter Mensch wird und damit sie ein Dach über dem Kopf hatten – auf Kosten ihrer eigenen Träume.

Wenn ein Weltstar für dich den Autoservice anruft

Ihr Album hat sie aufgrund der Krise zum zweiten Mal verschoben, aber sie bleibt entspannt. Auch sonst wirkt sie während des ganzen Interviews eher wie das Mädchen von nebenan als wie ein berühmter Weltstar. Zum Beispiel als sie von einer zufälligen Begegnung auf der Straße erzählt.

Sie war mit ihrem Sohn unterwegs, als sie auf einen Mann traf, der seine Schlüssel in seinem verschlossenen Auto vergessen hatte. Alicia wollte ihm helfen und eigentlich brauchte er nur ein Handy – normalerweise keine große Sache. Während Corona aber ziemlich kompliziert. Wie hält man den Abstand ein, um niemanden in Gefahr zu bringen? Am Ende rief sie die Nummer an, die er brauchte, erreichte aber niemanden. Eine verfahrene Situation, aber beide blieben gelassen. „Unter normalen Umständen hätte ich ihn irgendwohin gefahren. Aber es war okay. Er war ein super Typ.“

Von Pink bis die Ärzte: So kommt die Musik zu dir nach Hause!

Alicia Keys über Helden während Corona

Manchmal fühlt sich Alicia in der Corona-Krise unsicher und ängstlich, erzählt sie. Aber sie ist dankbar für den Zusammenhalt und die Menschlichkeit während dieser Zeit.

So viele Menschen opfern gerade so viel füreinander. Sie halten Sachen am Laufen, sie geben uns ein kleines bisschen Normalität, sie retten Leben, sie stellen sicher, dass wir Medikamente bekommen, sie kümmern sich um Ältere, dass sie Essen bekommen. Alles, was wir vielleicht für selbstverständlich hielten, macht Leute jetzt zu Helden. Ich hätte nie gedacht, dass unsere Welt in so einer Situation so perfekt funktioniert. Alicia Keys