Ein Musikvideo, das für Gänsehaut sorgt: Alicia Keys performt mit einem 70-köpfiges Frauen-Orchester, das nur aus „People of Color“ besteht ihren Hit „If I ain't got you“

Alicia Keys "If I aint got you": Neuproduktion für Netflix-Serie

Sängerin Alicia Keys hat ihren Hit „If I ain’t got you“ zusammen mit einem großen Orchester für die Netflix-Serie „Queen Charlotte: A Bridgerton Story“ neu aufgenommen. Das Besondere: Der Hit wird von einem rein weiblichen Orchester performt – alle Frauen sind People of Color (PoC) und renommierte Musikerinnen aus der ganzen Welt.

Alicia Keys postete das Musikvideo stolz auf Instagram. Sie schreibt dazu:

Die Neuinterpretation von „I Ain’t Got You“ mit diesem über 70-köpfigen Global Orchestra, das ausschließlich aus Women of Color besteht, ist SOOOOO verrückt! Ich hatte ECHTE Tränen in den Augen, als wir das aufgenommen haben

Was bedeutet „People of Color“? Die Bezeichnung „People of Color“ (PoC) stammt aus dem Englischen und ist eine Selbstbezeichnung von Menschen, die rassistische Erfahrungen im Alltag gemacht haben – zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe, Haarstruktur oder Augenform. Im Deutschen gibt es keine passende Übersetzung für den Ausdruck „People of Color“, weshalb er auch im Deutschen häufiger verwendet wird.

Musikvideo mit Gänsehaut-Faktor

Im Video zeigen sich alle Musikerinnen, passend zur Serie, in Kleidern im viktorianischen Stil. In den ersten Sekunden laufen die Musikerinnen in den Saal und machen sich bereit. Dann kommt der absolute Gänsehaut-Moment: Alicia Keys setzt sich ans Klavier, das Orchester beginnt das Intro zu spielen und sie steigt mit der einschlägigen Klaviermelodie von „If I ain’t got you“ ein und beginnt zu singen.

Alicia Keys hätte Song „If I ain’t got you“ fast verschenkt

Ursprünglich wollte Alicia Keys ihren Hit Sängerin Christina Aguilrea überlassen. Daran hat sie sich in einem Interview mit dem Online Magazin „Stereogum“ erinnert. Demnach waren sie und Christina Aguilera im Jahr 2001 beim gleichen Label beschäftigt.

Alicia Keys hat den Song "Impossible" für Christina Aguilera geschrieben. IMAGO APress

Christina Aguilera arbeitete gerade an ihrem Album „Stripped“. Aus diesem Grund sollte Alicia Keys einen Song für Christian Aguilera schreiben. Alicia schlug „If I aint got you“ vor, den sie gerade erst fertig gestellt hatte. Allerdings funkte ihr A&R – eine Art Künstlerbetreuer der Plattenfirma – mit den Worten:„ Are you fucking crazy? We’re not giving her that song. Are you out your mind? “ dazwischen.

Bist du verrückt geworden. Wir werden ihr diesen Song nicht geben. Hast du den Verstand verloren?

Alicia Keys hörte auf ihren Berater und schrieb stattdessen den Song „Impossible“ für ihre Kollegin Christina Aguilera. Alicia Keys sollte diese Entscheidung nicht bereuen: Für „If I ain’t got you“ gewann sie später zahlreiche Preise wie einen Grammy Award oder den MTV Musik Award, außerdem blieb der Hit insgesamt 40 Wochen in den US-Charts.

Hit "No One" hat auch spannende Entstehungsgeschichte

Alicia Keys hat noch mehr erfolgreiche Songs geschrieben und produziert. Eines der berühmtesten Beispiele ist „No One“- In den Billboard Hot 100 wurde „No One“ ihr insgesamt dritter Nummer-1-Hit, außerdem wurde er in ganz Europa zum Top Ten Hit. Wie „No One” entstanden ist, hört ihr hier im Podcast „Die größten Hits und ihre Geschichte“.