1991 gelang dem deutschen 60er-Jahre-Musik-Star Achim Reichel keine Nummer 1 Platzierung in den deutschen Charts mit seinem Song Aloha Heja he. Doch jetzt hat er Grund zur Freude, denn in China befindet sich der Hit nun auf Platz 1 der Charts.

Wie ist Aloha Heja he in China erfolgreich geworden?

Das Seemannslied von Achim Reichel, der vor allem in den 1960er Jahren mit seiner Band The Rattles Erfolge feierte, wurde bereits 2020 in chinesischen Radios gespielt. Aber richtig erfolgreich ist Aloha Heja he vor allem durch Shazam geworden. In der Musikerkennungs-App wurde der Song in den vergangenen Wochen so häufig aufgerufen, dass er nun auf Platz 1 ist. Grund dafür könnte wohl die Videoplattform Douyin, dem chinesischen Pendant zu Tiktok, sein. Auch hier ist der Sea-Shanty derzeit auf Platz 1 und wird in unglaublich vielen Videos genutzt.

Ausgangspunkt für die rasche Verbreitung des Songs auf Douyin war wohl ein Video des chinesischen Studenten Zhang Tonguex, der mehr als 16 Millionen Follower auf der Plattform hat. Im Oktober nutzte er für eines seiner Videos das Lied, woraufhin etliche Content-Creator das Lied auch in ihren Videos nutzten.

Wer ist Zhang Tongxue? Der junge Content-Creator Zhang Tongxue hat eine rasante Karriere auf Douyin hingelegt: Am 4. Oktober 2021 hat er sein erstes Video dort veröffentlicht. Seither hat er rund 50 Videos gepostet und knapp 16 Millionen Follower. Er nennt sich auf der Plattform Stundent Zhang und filmt sich bei seinen Tätigkeiten auf dem Land im Nordosten Chinas: beim Aufstehen, Zähneputzen, Kochen und beim Tuktukfahren – überall liegt Achim Reichel drunter.

Wie geht Achim Reichel mit dem Erfolg von Aloha Heja he um?

Vor knapp einem Jahr hat er wohl bereits mitbekommen, dass sein 30 Jahre alter Hit nun in China im Radio gespielt wird. Das habe ihn überrascht. Er könne sich den Erfolg in China nicht erklären. In einem NDR-Interview zeigt sich Achim Reichel sehr erfreut:

Ich dachte, ich träume. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk gibt's ja wohl gar nicht… Ich weiß auch gar nicht, wohin mit meiner Euphorie. Das ist mir schon fast ein Ticken zu viel. Ich renne hier rum mit Schweißrändern und nassen Händen und kann es gar nicht fassen.

Wer ist Achim Reichel? Achim Reichel ist Musiker aus der Nähe von Hamburg. 1960 gründete er die Band The Rattles, einer in den 60er Jahren erfolgreichen Beat-Band. Die Band war sowohl mit den Beatles als auch mit den Rolling Stones in dieser Zeit auf Tour. Mitte der 70er Jahre produzierte Achim Reichel ein erstes Album mit Seemannslieder, auch Shanty genannt. Dieser Stilwechsel von Beat zu Shanty und hin zu deutschsprachigen Texten lag für Reichel nahe. Für ihn sei die Volksmusik etwas, das mehr in das Klangbild der Zeit gehoben werden muss. 1991 produzierte er das Album Melancholie & Sturmflut. Darauf enthalten: Der Song Alhoa Heja he. Dafür erhielt er auch eine Goldene Schallplatte. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Reichel seine Autobiografie Ich hab das Paradies gesehen: Mein Leben. Insgesamt hat Achim Reichel 27 Alben, sowohl mit seiner Band als auch als Solokünstler produziert und veröffentlicht.

Als junger Musiker spielte Achim Reichelt vor allem Beat und hatte mit seiner Band The Rattles große Erfolge. imago images IMAGO / United Archives