Dass bekannte amerikanische Musik-Stars die Amtseinführung des neuen Präsidenten begleiten, hat in den USA Tradition. Bei Präsident Obama waren es die Soul-Legenden Aretha Franklin und Stevie Wonder. Für Joe Biden singen am 20. Januar die ganz Großen aus Rock und Pop.

Bruce Springsteen, Foo Fighters und John Legend in Sondersendung zur Amtseinführung von Joe Biden

Bereits im Wahlkampf hatte Rockstar Bruce Springsteen Biden unterstützt. Unter anderem mit seinem Song The Rising, dem er dem zukünftigen Präsidenten gewidmet hatte. Ein Musikvideo dazu ist eine Mischung aus Kritik an Donald Trump, vor allem was das Thema Black Lives Matter angeht – gemischt mit Bildern der Zusammengehörigkeit in Pandemie-Zeiten, als Zeichen der Unterstützung für Joe Biden.

Die Foo Fighters haben auch schon Barack Obama unterstützt. So spielten sie ihren Song My Hero beim Parteitag der demokratischen Partei im Jahr 2012.

Nach Joe Bidens Wahlsieg feierten John Legend und seine Frau, das Model Chrissy Teigen, bei einem Autokorso. Der Soul-Sänger unterstütze Joe Bidens Kandidatur um das Amt des Präsidenten mit einem Auftritt auf einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia.

Vor dem Kapitol: Lady Gaga singt US-Nationalhymne bei Vereidigung von Joe Biden

Eine der glühendsten Unterstützerinnen für Joe Biden ist Popstar Lady Gaga. Nicht nur durch viele Posts auf ihren Social-Media-Kanälen, sondern auch durch Auftritte bei Wahlkampfveranstaltungen.

Am Tag vor der Wahl hielt sie eine emotionale Rede in Pittsburgh, in der sie deutlich machte, wie wichtig diese Wahl für Amerika sei.

Jennifer Lopez, Justin Timberlake und Bon Jovi bei Amtseinführung von Joe Biden

Auch einen Auftritt von Jennifer Lopez bei den offiziellen Feierlichkeiten vor dem Kapitol hat das Team von Joe Biden angekündigt.

The #InaugurationDay ceremony lineup is here! 🥳 Invocation - Fr. Leo O’Donovan Pledge of Allegiance - Andrea Hall National Anthem - @ladygaga Poetry Reading - Amanda Gorman Musical Performance - @JLo Benediction - Rev. Dr. Silvester Beaman Biden Inaugural Committee, Twitter, 14.1.2021, 13:02 Uhr

In der Sondersendung, die am Mittwochabend amerikanischer Zeit nach der Amtseinführung live auf mehreren Fernsehsendern übertragen wird, treten neben Bruce Springsteen, Foo Fighters und John Legend auch Justin Timberlake und Bon Jovi auf. Moderiert wird die Sendung von Schauspieler Tom Hanks.

Amtseinführung wegen Pandemie ohne Massenpublikum

Bidens Amtseinführung soll in der US-Hauptstadt Washington wegen der Corona-Pandemie ohne das sonst übliche Publikum stattfinden. Außerdem gelten nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump verschärfte Sicherheitsvorkehrungen.