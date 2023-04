I've been waiting for this day to come / Ich wart' seit Wochen auf diesen Tag

Hope stayed alive, inside me all along / Und tanz' vor Freude über den Asphalt

It was like a siren, a secret song / Als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied

That in the darkest moments kept me strong / Das mich immer weiter durch die Straßen zieht

And now drives me onward / Komm' dir entgegen

Out of the silence, nto the street / Dich abzuhol'n, wie ausgemacht

To the appointed end location where we will meet / Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal



Then just like last time, I look in your eyes / Durch das Gedränge, der Menschenmenge

And wordlessly, we move into the crowd / Bahnen wir uns den altbekannten Weg

Then in our heartbeat, reach the back streets / Entlang der Gassen zu den Rheinterrassen

And takе the old way to the open ground / Über die Brücken, bis hin zu der Musik

That sacrеd space where we need no permission to feel alive / Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudreh'n

To where our friends wait to start the party once we arrive / Wo die andern warten, um mit uns zu starten und abzugeh'n



These are the best days / An Tagen wie diesen

The best days of our lives / Wünscht man sich Unendlichkeit

These are the best days / An Tagen wie diesen

And there's no end in sight / Haben wir noch ewig Zeit

The best days of our lives / Wünsch' ich mir Unendlichkeit



And just for one day, we'll live forever / Das hier ist ewig, ewig für heute

Our cares will fade away like drizzle smoke / Wir steh'n nicht still für eine ganze Nacht

Caught in the whirlwind, pierced by sunlight / Komm, ich trag' dich durch die Leute

What makes you scared will soon be just a joke / Hab' keine Angst, ich gebe auf dich Acht

Dive down inside me, float above me, go with the flow / Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom

We will be weightless, this time is endless / Drehen unsere Kreise, kommen nicht mehr runter

This time we'll know / Sind schwerelos



These are the best days / An Tagen wie diesen

The best days of our lives / Wünscht man sich Unendlichkeit

These are the best days / An Tagen wie diesen

And there's no end in sight / Haben wir noch ewig Zeit

Sun's below the horizon / In dieser Nacht der Nächte

And gives way to night / Die uns so viel verspricht

We're rocking out to our best days / Erleben wir das Beste

And there's no end in sight / Kein Ende ist in Sicht