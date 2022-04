Als die 90er-Boyband waren die Backstreet Boys für viele der Soundtrack der Jugend. Jetzt kommt die Band wieder auf große Welttournee. Besonders sind für sie dabei vor allem auch die neun Konzerte in Deutschland.

Seit fast 30 Jahren sind die Backstreet Boys jetzt aktiv, auch wenn man zwischenzeitlich mal nichts von ihnen gehört hat. Die Boyband hat alle paar Jahre ein neues Album veröffentlicht, zuletzt 2019 DNA. Aktuell spielt die Band ihre Residency-Konzertreihe in Vegas und gab dort Katharina Wilhelm vom ARD-Studio Las Vegas ein Interview.

Nach dem neuen Album DNA ist auch die Welttournee benannt, die im Juni in Kalifornien beginnt, die Backstreet Boys aber auch nach Europa und Deutschland führt: unter anderem nach Mannheim, Köln, Berlin oder München. Auf der Playlist stehen Songs vom neuen Album und natürlich die alten Hits: I Want It That Way, Larger Than Life, Everybody (Backstreet’s Back) oder Quit Playing Games (With My Heart).

Die größten Hits und ihre Geschichte

1996 wird Quit Playing Games (With My Heart) der erste Nummer-1-Hit für die Backstreet Boys. Im SWR3-Podcast erzählt Musikredakteur Matthias Kugler wie es dazu kam.

Das verbinden die Backstreet Boys mit Deutschland

Mit 130 Millionen verkauften Tonträgern zählen die Backstreet Boys zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Und angefangen hat für sie alles in Deutschland. Sänger Nick Carter sagt sogar: „ Ohne Deutschland gäbe es keine Backstreet Boys. “

Wir haben 1995 unsere erste Single veröffentlicht und sie ist irgendwie vor allem in Deutschland eingeschlagen. Dort sind wir zuerst hingegangen und verbrachten dort mehrere Monate. In Deutschland gab es so viele erste Male für uns: Wir sind zum ersten Mal aufgetreten, haben die erste goldene Schallplatte bekommen, wir sind dort das erste Mal im Radio gelaufen und das erste Mal im Musikfernsehen. Mit Deutschland verbinden wir viel Glück und Freunde.

Die erste Single der Backstreet Boys: We’ve Got It Going On

