Bela B ist Schlagzeuger und Sänger der deutschen Punk-Band Die Ärzte. Bela B ist aber auch Autor, Film-Nerd und Schauspieler. Seine erste Rolle hatte er 1980. Ums Geld verdienen geht es ihm dabei nicht. Eher darum, sich selbst herauszufordern.

Bela B als Musiker beim Polizeiruf 110: Der Falke

Von seiner Rolle in der Krimireihe hat Bela B im SWR3-Podcast Große Klappe, mit SWR3-Moderator Kristian Thees und Schauspieler Andreas Guenther, der beim Polizeiruf 110 als Komissar Pöschel Teil des Ermittlerteams ist, erzählt.

Klar, ich bin Musiker und spiel ’nen Musiker – das habe ich oft vermieden. Aber das Drehbuch war so gut, dass ich das unbedingt machen wollte und im Nachhinein bin ich sehr froh.

Die Dreharbeiten haben Bela B so viel Spaß gemacht, dass er sogar einen Produktionstag kostenlos gearbeitet hat. Mit Podcast-Host und Schauspieler Andreas Guenther hatte Bela B eine gemeinsame Szene beim Polizeiruf 110: Mit einem Nightliner, einem Bus, in dem Bands auf Tour schlafen und wohnen, kam er zum Kommissariat.

Bela Bs einziges Konzert während des Corona-Lockdowns

Das war schon ziemlich bitter für mich, weil ich eigentlich zur selben Zeit den Polizeiruf hätte absagen müssen, weil ich da auf Tour gewesen wäre. Der Polizeiruf hat mich da ein bisschen aus so einem Loch geholt, ehrlich gesagt. Das war ganz gut. Aber dann werde ich direkt mit der Nase draufgestoßen, muss in ’nem Tourbus drehen, muss in ’nem Club drehen, muss dann sogar noch auftreten mit ’ner Band und so vor 20 getesteten Zuschauern.

So kam Bela B dann trotz Pandemie noch zu einem Konzert – auch wenn es nur für eine halbe Stunde, vor 20 Leuten und für ein Lied war.

Bela B: Diese Schauspieler sind auch gute Musiker

Gibt es eigentlich mehr Musiker, die auch schauspielen oder umgedreht? Bela B hat eine DVD zu Hause, ein Vampir-Film, in dem Jon Bon Jovi mitspielt. Dessen schauspielerische Leistung hat ihn allerdings nicht so ganz überzeugend. Aber prinzipiell findet Bela B, dass jeder Musiker auf der Bühne ein Stück weit auch Schauspieler ist.

Ich sammle so peinliche Platten – schlimme Sachen und so. Da sind viele Schauspieler dabei oder Models. Naomi Campbell hat mal ein Album gemacht – das ist so grottig. Aber es gibt ein paar sehr, sehr gute Sänger oder Musiker unter Schauspielern: Und zwar ist da Jack Black, der Schauspieler. Jack Black ist ein begnadeter Sänger.

Bela B und seine Erfahrungen mit Hollywoodstar Quentin Tarantino

Gerne erinnert sich Bela B an seine Rolle im Tarantino-Film Inglourious Basterds, in dem er einen Kino-Ansager spielt. Welche Rolle er aber ursprünglich übernehmen sollte, erzählt er im Podcast. Außerdem verrät er, woher sein Name kommt und welcher Schauspieler hinter dem Künstlernamen steckt.

Hier die Podcast-Folge Große Klappe mit Bela B anhören:

Große Klappe – Aus dem Leben eines Schauspielers 17.3.2021 Von E-Castings und Brandauer – mit Bela B Dauer 63:43 min

