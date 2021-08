Er gilt als einer der wichtigsten amerikanischen Musikpreise: Der Billboard Music Award. Spannend war bei der Verleihung am 14. Oktober nicht nur, an wen die Preise verliehen wurden, sondern wie die Popstars die Bühne für politische Statements nutzten.

Billie Eilish ruft zum Maske tragen auf

Superstar Billie Eilish gewann drei Preise bei den Billboard Music Awards 2020. Sie wurde als Newcomer, als beste Künstlerin und für ihr Debütalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede wandte sich Billie Eilish an ihre Fans und macht auf die Themen aufmerksam, die ihr besonders am Herzen liegen: Die US-Wahl am 3. November und die Corona-Pandemie.

Bitte geht wählen, tragt eine Maske und wascht Euch die Hände. Bleibt gesund!

Lizzo tritt im „Vote“-Kleid auf

Das Statement der amerikanischen Sängerin und Rapperin Lizzo war nicht zu übersehen. Bei ihrer Dankesrede für den Preis zur Künstlerin mit dem bestverkauften Song, trat sie in einem schwarzen Kleid auf die Bühne, das rundherum mit dem weißen Schriftzug Vote versehen war.

Ich sage euch eines: Wenn Leute versuchen etwas zu unterdrücken, dann liegt das daran, dass dieses Etwas Macht hat. Sie haben Angst vor eurer Macht. Ihr seid die Macht. Eure Stimme ist die Macht.

Demi Lovato mit Anti-Trump-Song

Die Sängerin Demi Lovato trat bei den Billboard Award mit ihrem neuen Song Commander In Chief auf, was auf Deutsch so viel wie Oberbefehlshaber heißt. An einem schwarzen Flügel sitzend sang sie ihr politisches Lied, dessen Text sich klar an Donald Trump richtet.

Oberbefehlshaber, wenn ich die Dinge getan hätte, die Sie getan haben, könnte ich nicht schlafen. Ernsthaft, kennen Sie überhaupt die Wahrheit? Wir sind in einer Krise, Menschen sterben, während sie sich die eigenen Taschen vollmachen.

John Legend mit erstem Auftritt nach Tod seines Babys

Auch Soul-Sänger John Legend spielte einen neuen Song bei den Billboard Awards. Never Break, ein Lied über Zusammenhalt, widmete er seiner Frau Chrissy Teigen. Die beiden hatten Anfang Oktober ihr Baby Jack verloren.

Sänger John Legend und Ehefrau Chrissy Teigen verlieren Baby

Post Malone räumt bei den Billboard Awards ab

Was die Anzahl der Preise angeht, ist Rapper und Sänger Post Malone der große Gewinner der Billboard Music Awards 2020, die aus dem leeren Dolby Theatre in Los Angeles gestreamt wurden. Eigentlich hätte die Preisverleihung Ende April stattfinden sollen, wurde aber aufgrund des Coronavirus um ein halbes Jahr verschoben. Insgesamt gewann Post Malone neun Preise, unter anderem in der Kategorie Bester Künstler und für das beste Rap-Album.

Die Gewinner der Billboard Music Awards 2020: