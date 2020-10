James-Band-Fans freuen sich seit Monaten: Bald startet, nach coronabedingter Verschiebung, der 25. James-Bond-Film in den Kinos. Jetzt wurde das offizielle Musikvideo von Billie Eilish veröffentlicht, die den Titelsong singt. Und darin gibt es neue Einblicke in den Film.

Billie und Bond gemeinsam im Musikvideo

Vier Millionen Klicks in 16 Stunden hat Popstar Billie Eilish mit ihrem hauptsächlich in schwarz-weiß gehaltenen Musikvideo zum neuen Bond-Titelsong gesammelt. Zu sehen ist die Sängerin selbst, nur spärlich beleuchtet in ein Mikrofon singend, gemischt mit einigen neuen Szenen aus dem Film.

Regisseur des Musikvideos ist übrigens Daniel Kleinmann, der seit GoldenEye von 1995 die berühmten Vorspannsequenzen für die James-Bond-Filme gestaltet hat.

Das Musikvideo macht (den meisten) Fans Lust auf den Film:

Ich bleibe dabei. Ein verdammt guter Titelsong. Muss nur noch der Film was taugen. #NoTimeToDie https://t.co/Rf7KuAv3Bp Torsten Scheib, Twitter, 1.10.2020, 18:14 Uhr

Das Video zum Bond-Song von @billieeilish gefällt mir richtig gut. Zudem: Der Liedtext gab schon gute Indizien zum Inhalt, mit den Bildern gemeinsam passt das alles. #NoTimeToDie Björn Becher, Twitter, 1.10.2020, 21:04 Uhr

An dieser Stelle wollte ich eigentlich etwas zum Musikvideo zu #NoTimeToDie von #BillieEilish schreiben. Aber ich schlafe bei diesem langweiligen, viel zu langsamen Song immer sofort ein. #JamesBond Bootschafter, Twitter, 1.10.2020, 18:18 Uhr

When Billie Eilish did that high note in #NoTimeToDie https://t.co/u9q2rrr18I Tyler Birdman, Twitter, 14.2.2020, 2:07 Uhr

No Time To Die – düstere Ballade mit klassischem 007-Sound. SWR3-Musikredakteur Bernd Lechler hat den Song für euch analysiert:

Nachrichten 14.2.2020 „Ich glaub', das gibt nen Oscar!“ Dauer 2:37 min

14.02.2020: „No Time To Die“: So klingt der neue James-Bond-Song von Billie Eilish

Seit Wochen wurde spekuliert, wie der neue Bond-Song von Billie Eilish wohl klingen wird. In der Nacht zu Freitag war es dann soweit: „No Time To Die“ wurde veröffentlicht. Gesungen wird er von Billie Eilish und heißt wie der Film selbst „No Time To Die“ (Keine Zeit zu sterben).

Billie Eilish ist jüngste Bond-Song-Sängerin

Bei der Oscar-Verleihung hatte Eilish bereits einen kleinen Einblick in das Lied gegeben. Sie sagte: „Ich schätze, er ist mehr eine Ballade.“ Die „Bad Guy“-Interpretin erzählte außerdem, dass für sie mit dem 007-Titellieds ein Traum in Erfüllung gegangen sei. „Das ist verrückt. Das ist auf jeden Fall ein Lebensziel“, sagte sie vor der Veröffentlichung des Lieds.

Mit 18 Jahren ist Billie Eilish die bisher jüngste Künstlerin, die einen Song für die berühmte Agentenfilm-Reihe gesungen und getextet hat. Nach Informationen der britischen Zeitung Daily Mail wird sie ihren Song bei den Brit Awards am 18. Februar erstmals live singen. Dabei soll sie von einem Orchester und Hans Zimmer, der die Filmmusik für „Keine Zeit zu sterben“ komponiert hat, begleitet werden.

Letzter Film mit Daniel Craig als Bond

Der Film hätte eigentlich im April in den Kinos starten sollen. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde die Veröffentlichung verschoben. Neuer Termin ist der 12. November.

Hauptdarsteller Daniel Craig hat angekündigt, dass es sein letzter Einsatz als Geheimagent James Bond sein wird. Neben Craig spielen Christoph Waltz, Lashana Lynch, Ana de Armas und Oscar-Gewinner Rami Malek („Bohemian Rhapsody“) in dem Agententhriller mit.

Es ist der 25. Bond-Film. Vor Eilish sangen unter anderem Adele. Madonna, Tina Turner und Paul McCartney die Titelsongs für die Bond-Reihe.

Preise für Billie Eilish

Billie Eilish ist derzeit eine der erfolgreichsten Sängerinnen. Bei den Grammy Awards räumte sie Ende Januar fünf Auszeichnungen ab, unter anderem für den „Song des Jahres“ und das „Album des Jahres“. Ihr Bruder Finneas, der „No Time To Die“ gemeinsam mit Eilish geschrieben hat, gewann als ihr Produzent zwei weitere Grammys. Zum Produzenten-Team von No Time To Die gehört neben Hans Zimmer, und den Geschwistern Billie und Finneas auch noch Johnny Marr, der Gitarrist der Band The Smiths.