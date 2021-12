Sie gilt als der größte Popstar unserer Zeit. Billie Eilish wird 20 Jahre alt – und hat in ihrer Karriere doch schon fast alles erreicht. Hier gibt es 20 spannende, lustige und beeindruckende Fakten über sie.

Fakt 1: Das ist Billie Eilish

Geboren wurde Billie Eilish am 19. Dezember 2001 in Los Angeles. Ihr voller Name ist Billie Eilish Pirate Baird O’Connell. Die Idee für „Pirate“ soll ihr Bruder gehabt haben, der sie so gerne mit Spitznamen ansprechen wollte.

Fakt 2: Das ist Billie Eilishs Familie

Maggie Baird und Patrick O’Connell heißen die Eltern von Billie Eilish. Beide arbeiten in der Unterhaltungsbranche, als Musikerin und Schauspieler. Ihr Bruder Finneas, ebenfalls Musiker, ist von Anfang an ihr Kreativ-Partner und Produzent. Die beiden nehmen die Songs nicht in einem großen Tonstudio, sondern zu Hause auf.

Fakt 3: Mit acht Jahren begann Billie Eilish zu singen

Als Mädchen besuchte Billie Eilish einen Kinderchor in Los Angeles und zuhause wurde immer schon Musik gespielt und gehört. Ihre Mutter brachte ihr erste musikalische Grundlagen bei. Mit elf Jahren begann sie damit, Songs zu schreiben. Außerdem bekam Billie Eilish Tanzunterricht. Zur Schule ging sie übrigens nicht – sie bekam Homeschooling und wurde zu Hause unterrichtet.

Fakt 4: Billie Eilish liebt Justin Bieber

Als Teenager war Billie Eilish unsterblich in Justin Bieber verliebt, ihr ganzes Zimmer hing voller Poster. 2019 hat Billie Eilish ihren Hit Bad Guy in einer Version mit Justin Bieber neu aufgenommen.

Fakt 5: Billie Eilish wurde durch Zufall entdeckt

Den Song Ocean Eyes haben Billie Eilish und ihr Bruder Finneas eigentlich für Billies Tanzunterricht aufgenommen. Sie luden das Lied bei der Plattform Soundcloud hoch und über Nacht ging Ocean Eyes dort viral und Plattenfirmen wurden auf sie aufmerksam.

Fakt 6: Bei den Grammys hält Billie Eilish Rekorde

Als jüngste Künstlerin gewann Billie Eilish mit 18 Jahren den Preis für das Album des Jahres. Sie ist außerdem die erste Künstlerin, die alle vier Top-Kategorien, die sogenannten Big Four (Aufnahme, Album, Song, Künstler), in einem Jahr gewonnen hat. Für die Grammys 2022 hat Billie Eilish sieben Nominierungen.

Fakt 7: Billie Eilish hat das Tourettesyndrom

Bereits als Kind wurde die Krankheit bei ihr entdeckt. Mit bestimmten Techniken kann sie die körperlichen Ticks in der Öffentlichkeit weitestgehend kontrollieren. Auch um in Kontakt mit Fans zu kommen, die ebenfalls das Tourettesyndrom haben, geht sie offen mit dem Thema um.

Fakt 8: Billie Eilish hat mit Bodyshaming zu kämpfen

Damit ihr Körper nicht zum Thema wird, trug Billie Eilish anfangs nur weite Klamotten. Oft gibt es von ihr Statements gegen Diskriminierung und auf ihrem zweiten Album hat sie eine Art Gedicht gegen Bodyshaming und über ungefragte Kommentare zu ihrem Körper vertont. Es heißt Not My Responsiblity, auf Deutsch: nicht meine Verantwortung. Als eindrucksvolle Demonstration, dass nur sie selbst über ihren Körper zu entscheiden hat, machte sie überraschend ein Foto-Shooting mit freizügigen Bildern.

Fakt 9: Billie Eilish hatte Corona

Im August war Billie Eilish an Covid-19 erkrankt. Sie berichtet von einer schlimmen Zeit:

Wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, wäre ich wohl gestorben.

Fakt 10: Billie Eilish ist Fan von Horror-Filmen

In ihrer Musik, den Videos und Album-Covern verwendet Billie Eilish gerne gruselige und krasse Motive und Elemente. Inspirieren lässt sie sich dabei von Horror-Filmen wie Der Babadook oder Serien wie The Walking Dead.

Das Album-Cover zu Billie Eilishs Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ Universal Music

Fakt 11: Billie Eilish hat schon Soundtracks gemacht

Für den James Bond Film No Time To Die sang Billie Eilish den gleichnamigen Titelsong. Für die Serie Tote Mädchen lügen nicht steuerte sie für Staffel 1 den Song Bored und für Staffel 2 den Song Lovely bei. Unter dem Titel Billie Eilish: The World's a Little Blurry wurde bereits ein Dokumentationsfilm über sie gedreht. Ihre eigene Lieblingsserie ist übrigens The Office, aus der sie sogar Audio-Ausschnitte in ihren Song My Strange Addiction eingebaut hat.

Fakt 12: Billie Eilish führt ein gesundes Leben

Billie Eilish ist vegetarisch aufgewachsen, seit 2014 lebt sie vegan. Außerdem soll sie noch nie geraucht oder Drogen genommen haben und sie trinkt keinen Alkohol.

Fakt 13: Social Media ist für Billie Eilish eine Hassliebe

Früher hieß ihr Instagram-Account @wherearetheavocados (auf Deutsch: Wo sind die Avocados?) – was auf ein Erlebnis als Kind zurückgeht, als die 10-jährige Billie zu ihrem Grillkäse gerne Avocados gegessen hätte, sie aber nicht finden konnte. Heute folgen ihr fast 100 Millionen Menschen allein bei Instagram. Der Kontakt mit ihren Fans ist ihr wichtig, gleichzeitig hält sie die sozialen Medien für ein gefährliches Werkzeug, das Dinge und Menschen zerstören kann.

Fakt 14: Billie Eilishs Haarfarbe sogt für einen Internet-Hit

Billie Eilishs natürliche Haarfarbe ist blond. Bekannt wurde sie mit ihren grün-schwarzen Haaren. Als sie ihre Haare blond färbte, sorgte sie mit einem Selfie für eine Millionen Likes in nicht mal sechs Minuten. Vor Kurzem hat sich Billie Eilish ihre Haare braun gefärbt.

Fakt 15: Billie Eilish hat drei Haustiere

Mit dem Hund Pepper ist Billie Eilish aufgewachsen, 2020 hat sie noch den Pitbull Shark zu sich geholt. Dazu kommt noch die Katze Misha.

Fakt 16: Lächeln ist nicht Billie Eilishs Ding

Ihre erste EP und die gleichnamige Tour nannte Billie Eilish Don’t Smile At Me (übersetzt: Lächle mich nicht an), was wörtlich zu nehmen ist, denn sie lächelt nicht gerne zurück. So gibt es auch nur wenige Pressefotos von ihr, auf denen sie freundlich schaut. Billie Eilish meinte mal, sie würde sich dabei schwach und machtlos fühlen.

Fakt 17: Billie Eilishs Debütalbum hat Rekorde gebrochen

Ihr Debüt-Album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? stand nicht nur für Wochen auf Platz der 1 Charts in England und Amerika, sondern war auch das meistgestreamte Album des Jahres 2019 bei Spotify und Apple Music. Billie Eilish ist damit die erste in den 2000ern geborene Künstlerin, die ein Nummer-1-Album in Amerika hatte, genauso wie sie die jüngste Künstlerin aller Zeiten mit einem Nummer-1-Album in Großbritannien ist.

Fakt 18: Billie Eilish ist auch Podcasterin

Zusammen mit ihrem Papa startete Billie Eilish die Radio-Podcast-Show Me & Dad Radio. Sie sprechen dort über ihre Lieblingssongs.

Fakt 19: Von den Beatles bis Tyler, the Creator reichen Billie Eilishs Einflüsse

Musikalisch groß geworden ist Billie Eilish mit Bands und Künstlerinnen wie den Beatles, Green Day, Lana Del Rey, Avril Lavigne und Justin Bieber. Ihre größte Inspiration heute ist HipHop, besonders Künstler wie Tyler, the Creator oder Childish Gambino.

Fakt 20: Billie Eilish ist politisch

Dass junge Menschen wählen gehen, ist für Billie Eilish ein wichtiges Thema. So unterstütze sie 2018 eine Kampagne des Bürgermeisters von Los Angeles. Auch zur Black Lives Matter Bewegung und beim Thema Abtreibungsgesetze in den USA hat sie sich positioniert.