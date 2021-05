Die Brit Awards waren die erste große Indoor-Musikveranstaltung vor Publikum in Großbritannien seit über einem Jahr. Vor 4.000 Zuschauern wurde am Dienstagabend in London der Musikpreis verliehen – ohne Masken, ohne Abstand, dafür mit Corona-Tests vor und nach der Veranstaltung.

Higher Power: Coldplay eröffnen die Brit Awards

Die Preisverleihung in der O2-Arena in London war Teil eines Testlaufs, wie in Zeiten des Coronavirus mit Massenveranstaltungen umgegangen werden kann. Eigentlich hätte die Veranstaltung – das größte Event der Pop-Branche in Großbritannien – schon vor drei Monaten stattfinden sollen, sie würde aber pandemiebedingt verschoben. Mit ihrer neuen Single Higher Power eröffneten Coldplay, die britische Band schlechthin, die Brit Awards mit einem Auftritt von einem Kahn auf der Themse.

Dua Lipa als Künstlerin und für Album des Jahres ausgezeichnet

Popsängerin Dua Lipa wurde als beste britische Künstlerin und für das Album des Jahres Future Nostalgia ausgezeichnet – ihr vierter und fünfter Brit Award. Sie war damit die Gewinnerin des Abends. In ihrer Dankesrede würdigte sie das medizinische Hilfspersonal auf den Rängen der Arena. Für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie hatten 2.500 Angestellte aus dem Gesundheitswesen kostenlose Eintrittskarten bekommen. Dua Lipa erinnerte an die Worte der Krankenschwester und Professorin Elizabeth Anionwu, die sagte, es bestehe ein großer Unterschied zwischen Dankbarkeit und Respekt für das Pflegepersonal. Am Ende ihrer Rede wandte sich die Sängerin an die Politik und Premierminister Boris Johnson:

Es ist schön, dass wir für sie klatschen, aber wir müssen sie auch bezahlen. Wir sollten Boris eine Botschaft schicken, dass wir alle eine faire Bezahlung unserer Frontkräfte unterstützen.

Global Icon Award: Auch Taylor Swift dankt Helfern und Helferinnen

US-Sängerin Taylor Swift wurde mit dem Global Icon Award ausgezeichnet. Den Ehrenpreis hatten vor ihr nur David Bowie, Elton John und Robbie Williams bekommen. Auch sie dankte in ihrer Rede den Helfern und Helferinnen der Corona-Pandemie und sprach außerdem über Widerstand, Erwartungsdruck und Anfeindungen.

Davon dürft ihr euch nicht kaputtmachen lassen, ihr müsst es als Antrieb nutzen. Ihr habt das Recht, ihnen das Gegenteil zu beweisen.

Weitere Preise für britische Künstler

Sänger Harry Styles, wie immer außergewöhnlich gekleidet – diesmal ein Anzug im 70er-Jahre-Tapeten-Stil, wurde bei den Brit Awards für seine Single Watermelon Sugar ausgezeichnet.

Der Preis für die beste britische Band ging zum ersten Mal in der Geschichte der Brits an eine rein weibliche Gruppe: Little Mix, die ihre Trophäe den Spice Girls, den Sugababes und anderen britischen Girlbands widmeten.

Internationale Stars bei den Brit Awards ausgezeichnet

Der amerikanische Superstar Billie Eilish bedankte sich per Video für ihren Brit Award in der Kategorie International Female Solo Artist.

Auch die Dankesrede des kanadischen Sängers The Weeknd wurde eingespielt. Im Gegensatz zu Billie Eilish saß er dabei nicht im Trockenen. Die Laudatio für The Weeknd hielt die ehemalige First Lady der USA Michelle Obama.

Von The Weeknd gab es außerdem eine aufgezeichnete Performance seines aktuellen Hits Save Your Tears.

Die Band Haim hatte extra zehn Tage Hotelquarantäne in Kauf genommen, um bei der Preisverleihung dabei zu sein – was sich gelohnt hat: Das Schwestern-Trio aus Los Angeles bekam den Preis als beste internationale Band und stach damit die Foo Fighters und die südkoreanische Boygroup BTS aus.

Live-Auftritte bei den Brit Awards

Doppel-Gewinnerin Dua Lipa performte bei der Preisverleihung ein Medley aus Songs ihres ausgezeichneten Albums.

Auf der Bühne stand auch Sängerin Arlo Parks, die als Breakthrough Artist ausgezeichnet wurde.

Newcomerin Olivia Rodrigo stand mit ihrem Social-Media-Hit Drivers License bei den Brits auf der Bühne.

Rag’n’Bone Man sangt ein Duett mit Pink, die als Video eingespielt wurde.

Sir Elton John und die Band Years and Years spielten gemeinsam ihre Charity-Single It's A Sin, ein Cover der Pet Shop Boys.

Alle Gewinner der Brit Awards in der Übersicht:

Male Solo Artist: J Hus



Female Solo Artist: Dua Lipa



British Group: Little Mix



British Single: Watermelon Sugar – Harry Styles



Breakthrough Artist: Arlo Parks



International Female Solo Artist: Billie Eilish



International Male Solo Artist: The Weeknd



International Group: Haim



Global Icon: Taylor Swift



Album: Future Nostalgia – Dua Lipa



Rising Star: Griff

Dass die englische Singer/Songwriterin Griff bei den Brits als Rising Star ausgezeichnet wird, wurde bereits im März bekannt gegeben. Sie trat bei der Preisverleihung in London mit ihrem Song Black Hole auf.

Hier die Brit Awards Preisverleihung in drei Minuten anschauen: