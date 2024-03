Act: Raye

Home: London, England

Sound: R&B, Rap, Soul, Dance & Pop

Hit: Escapism

Raye ist eine 26-jährige britische Sängerin und Songwriterin aus London. Mit sieben Jahren hat sie ihr erstes Lied geschrieben – über eine Begegnung mit einem Obdachlosen. Mit zehn hat sie beschlossen, Musikerin zu werden. Mit 15 hat sie ihren ersten Song veröffentlicht. Mit 17 hat sie einen Plattenvertrag unterschrieben.