Die Brit Awards sind so etwas wie die coole kleine Schwester der Grammys und der wichtigste Musikpreis in Großbritannien. In London werden die Brits am 8. Februar als große Show mit Publikum vergeben. Auch viele SWR3-New-Pop-Künstler können auf eine Auszeichnung hoffen.

Für das Album des Jahres ist bei den Brit Awards dieses Jahr Adele mit 30 nominiert. Außerdem könnten die beiden New-Pop-Künstler Ed Sheeran mit = oder Sam Fender mit Seventeen Going Under gewinnen.

Zum ersten Mal bei den Brit Awards sind die Kategorien nicht mehr in weibliche Künstlerinnen und männliche Künstler aufgeteilt, sondern es sind Männer und Frauen gemeinsam in den einzelnen Kategorien nominiert. Auf die Auszeichnung als Künstlerin oder Künstler des Jahres können Adele, Ed Sheeran und Sam Fender hoffen.

Nominiert sind in dieser Kategorie die Rückkehrer ABBA, die K-Pop Band BTS, die ESC-Gewinner Måneskin oder Bruno Mars‘ Funk-Projekt Silk Sonic.

Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift oder Lil Nas X hoffen auf eine Auszeichnung.

In der Newcomer-Kategorie der Brit Awards hat New-Pop-Star Griff die Chance, wie auch die Soul-Sängerin Joy Crookes.

Für den Song des Jahres sind eine ganze Reihe von Hits aus dem Jahr 2021 nominiert: Adele mit Easy On Me, Ed Sheeran mit Bad Habits, Elton John & New-Pop-Künstlerin Dua Lipa mit Cold Heart, Glass Animals mit Heat Waves, Nathan Evans mit Wellerman oder New-Pop-Sänger Tom Grennan mit Little Bit Of Love.

Hier wird einer dieser Hits ausgezeichnet: Billie Eilish – Happier Tan Ever, Kid Laroi & Justin Bieber – Stay, Måneskin – I Wanna Be Your Slave, Olivia Rodrigo – Good 4 You, The Weeknd – Save Your Tears.

Coldplay oder die ehemalige New-Pop-Band London Grammar sind in dieser Kategorie unter den Nominierten.

Eine weitere Möglichkeit für Adele und Ed Sheeran auf einen Brit Award gibt es in dieser Kategorie, außerdem haben hier Dua Lipa, Griff und Joy Crookes die Chance auf eine Auszeichnung.

Coldplay, Glass Animals, Sam Fender und Tom Grennan sind nominiert.

In dieser Kategorie haben unter anderem Calvin Harris oder Joel Corry die Chance auf einen Brit Award.

Die Rapperin Little Simz oder der Rapper Dave sind nominiert.

Liveauftritte bei den Brit Awards 2022

Angekündigt ist bei der Preisverleihung ein Auftritt von Adele. Zuletzt musste die Sängerin ihre Konzertreihe in Las Vegas verschieben, weil die Show nicht rechtzeitig fertig wurde. Ihren Auftritt bei den Brit Awards bestätigte Adele dann aber per Instagram: „ Ich bin so glücklich euch zu sagen, dass ich nächste Woche bei den Brit Awards auftreten werde .“

Auch Ed Sheeran wird live spielen – voraussichtlich in einer besonderen Kombination: zusammen mit Oasis-Sängerin Liam Gallagher. Außerdem stehen der mehrfach nominierte Sam Fender, die ehemalige New-Pop-Künstlerin Anne-Marie und Rising-Star-Gewinnerin Holly Humberstone auf der Bühne.

So könnt ihr die Brit Awards live sehen

Die Veranstaltung wird für Zuschauerinnen und Zuschauer aus Großbritannien von ITV übertragen. Wer zum Beispiel aus Deutschland zuschauen möchte, kann das über einen Livestream auf Youtube tun.

Holly Humberstone gewinnt Rising Star Award

Bereits vorab vergeben wird bei den Brit Awards jedes Jahr seit 2008 der Rising Star Award, ein Sonderpreis für Künstlerinnen oder Künstler, die kurz vor dem Durchbruch stehen und die nächsten britischen Musikstars werden könnten. Die Liste der prominenten Namen, die am Anfang ihrer Karriere als Rising Star ausgezeichnet wurden, ist lang und tatsächlich sind alle Gewinnerinnen und Gewinner heute erfolgreich: Adele, Florence + The Machine, Ellie Goulding, Jessi J, Emeli Sandé, Tom Odell, Sam Smith, James Bay, Jack Garratt, Rag’n’Bone Man, Jorja Smith, Sam Fender, Celeste und Griff. Die diesjährige Gewinnerin ist Holly Humberstone mit ihrem düsteren Popsound. Sie hat bisher zwei EPs veröffentlicht und Konzerte vor Lewis Capaldi gespielt.