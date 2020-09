Darüber dürften sich viele Rockmusik-Fans freuen: Der Boss – Bruce Springsteen – veröffentlicht am 23. Oktober ein neues Album zusammen mit der E Street Band. Die Platte wird Letter To You heißen.

Das zwölf Songs starke Album entstand in Springsteens Home Studio in New Jersey – in nicht mal einer Woche! Letter To You ist das 20. Studioalbum seiner Karriere. Gemeinsam mit dem Release-Datum des Albums wurde auch der Titelsong veröffentlicht.

Ich liebe die Emotionalität von Letter To You. Und ich liebe den Sound der E Street Band, die komplett live im Studio spielt, so wie wir es noch nie zuvor gemacht haben, ganz ohne Overdubs. Wir haben das Album in nur fünf Tagen gemacht und es stellte sich als eines der größten Aufnahmeerlebnisse heraus, die ich je hatte. Bruce Springsteen

9 neue und 3 unveröffentlichte Springsteen-Songs

Letter To You enthält neun komplett neue Springsteens-Songs und drei neue Aufnahmen unveröffentlichter Songs aus den Siebzigerjahren: Janey Needs A Shooter, If I Was The Priest und Song For Orphans. Springsteen hat diese Songs auch nur selten live gespielt, es gibt keine professionellen Konzertmitschnitte.

Comeback mit der E Street Band

Schon länger gab es Gerüchte, dass Bruce Springsteen die E Street Band, seine legendäre Begleitband, für das nächste Album wieder wieder mit dazu holen würde. Das letzte gemeinsame Album war Wrecking Ball von 2012. Letter To You ist Springsteens erste gemeinsame Performance mit der E Street Band seit der The River Tour 2016, die von dem Musik-Magazin Billboard als „Top Global Tour“ ausgezeichnet wurde. Das letzte Studioalbum von Springsteen ohne E Street Band war 2019 Western Stars, das weltweit ganz vorne in den Albumcharts stand.

Die Trackliste von „Letter To You“

One Minute You’re Here Letter To You Burnin’ Train Janey Needs A Shooter Last Man Standing The Power Of Prayer House Of A Thousand Guitars Rainmaker If I Was The Priest Ghosts Song For Orphans I’ll See You In My Dreams

Die Karriere des Bruce Springsteen

Der Boss kann auf eine fast vierzigjährige Karriere zurückschauen. Sein erstes Album Greetings from Asbury Park, N.J. hat er 1973 veröffentlicht, seitdem wurde er mit zwanzig Grammys, einem Oscar und einem Tony Award ausgezeichnet und in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Er hat eine Ehrung des Kennedy Centers erhalten und wurde 2013 von der Organisation MusiCares zur „Person Of The Year“ gekürt. 2016 bekam Springsteen die „Presidential Medal Of Freedom“ überreicht. Er zählt zu den Künstlern mit den weltweit am meisten verkauften Tonträger. Sein erfolgreichstes Album ist Born in the U.S.A.