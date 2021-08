Die britische Band Coldplay hat ihr neuntes Studioalbum angekündigt. Music Of The Spheres kommt am 15. Oktober. Es gibt schon Ausschnitte aller neuen Songs zu hören.

Coldplay geben einen ersten Vorgeschmack auf ihr neues Album Music Of The Spheres. Der Videotrailer Overtura ist eine animierte Reise durch ein buntes Planetensystem. Dazu sind kleine Ausschnitte aller Songs des neuen Songs des Albums, sogenannte Snippets, zu hören. Der Trailer beginnt mit der ersten neuen Single Higher Power, die Anfang Mai veröffentlicht wurde.

Mit einer handgeschriebenen Notiz bei Instagram haben Coldplay die Veröffentlichung ihres neuen Albums Music Of The Spheres für den 15. Oktober angekündigt. Produziert wurde das Album von Hit-Schreiber Max Martin, der auch schon mit Adele, The Weeknd, Taylor Swift oder Ariana Grande gearbeitet hat. Ein neuer Song mit dem Titel Coloratura soll am Freitag (23.Juli) erscheinen, eine weitere Single wird es laut Coldplay im September geben.

Danke fürs Zuhören oder für die Teilnahme an Konzerten oder für jeden anderen Weg, auf dem wir uns durch Musik getroffen haben.

Außerdem steht dabei: „Irgendwo sind wir alle Aliens.“

Coldplay benennen ihre neuen Songs mit Emojis

Auf ihrer Homepage veröffentlichten Coldplay außerdem die Trackliste ihres neuen Albums. Manche Lieder sind nur mit Emojis benannt, wie einem roten Herz oder dem Planeten Erde. Mit jeder verkauften CD oder Schallplatte von Music Of The Spheres pflanzen Coldplay einen Baum.

Music Of The Spheres – Tracklist

🪐

HIGHER POWER

HUMANKIND

✨

LET SOMEBODY GO

❤️

PEOPLE OF THE PRIDE

BIUTYFUL

🌎

MY UNIVERSE

♾️

COLORATURA

Das Cover zum neuen Coldplay-Album „Music Of The Spheres“ WMG

Coldplay im SWR3-Interview: Neuer Song „Higher Power“

Große Künstler sind ihrer Zeit voraus. Coldplay habe zum letzten Album vor der Pandemie nur zwei Streaming-Konzerte ohne Publikum gespielt und gingen nicht auf Tour – zu Corona-Zeiten ist das leider traurige Realität. So fand auch das exklusive SWR3-Interview nach der Veröffenlichung der ersten Singles ihres neuen Albums via Video-Schalte statt. SWR3-Musikredakteur Dirk Scherer hat mit Gitarrist Jonny und Schlagzeuger Will von Coldplay gesprochen.

Coldplay-Timeline: Von der ersten Probe, bis zu ihrer aktuellen Platte

