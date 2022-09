Mit seinem Hit Gangsta’s Paradise wurde der amerikanische Rapper Coolio in den 90er-Jahren weltberühmt. Jetzt ist er am Mittwoch in Los Angeles überraschend gestorben.

Er sei im Haus eines Freundes zusammengebrochen und bewusstlos im Badezimmer gefunden worden, teilte sein Manager laut der amerikanischen News-Website TMZ mit. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Coolio wurde 59 Jahre alt.

Coolio: sein Leben und seine Karriere

Geboren wurde der Musiker als Artis Leon Ivey Jr. 1963 in Monessen, Pennsylvania. Später lebte er kalifornischen Compton, einem Stadttteil von LA . Mit 15 Jahren habe er mit dem Rappen begonnen, erzählte Coolio in Interviews. Doch bevor er die Musik zu seinem Beruf machte, arbeitete er als Feuerwehrmann und als Sicherheitsmann am Flughafen. Sein Debütalbum It Takes a Thief veröffentlichte er 1994, ein Jahr später kam sein Nummer-1-Hit Gangsta’s Paradise. Das Lied ist ein Remake des 70er-Jahre-Soul-Songs Pasttime Paradise von Stevie Wonder. Heute gilt Gangsta’s Paradise als Rap-Klassiker und ist mit sechs Millionen Verkäufen eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten. Das Lied war Soundtrack des Films Dangerous Minds. 1996 bekam Coolio mit dem Song einen Grammy für die beste Rap-Solo-Darbietung.

Gangsta's Paradise – der Hit des Jahres 1995

Die größten Hits und ihre Geschichte: Hört hier die Podcast-Folge zu Gangsta's Paradise. SWR3-Musikmann Matthias Kugler erzählt die Geschichte hinter Coolios größtem Hit.

Die größten Hits und ihre Geschichte 29.9.2022 Gangsta's Paradise – Coolio ft. LV Dauer 4:45 min

Gangsta’s Paradise sollte Coolios größter Hit bleiben. Der Song wird auch heute noch millionenfach gehört. Einen Anschlusserfolg hatte der Rapper mit C U When U Get There. Insgesamt hat Coolio fast fünf Millionen Alben verkauft und war für sechs Grammys nominiert.

Musikwelt reagiert auf Coolios Tod

Roots-Schlagzeuger und Hip-Hop-Produzent Questlove twittert: „ Friedliche Reise, Bruder. “

Peaceful Journey Brother. #Coolio https://t.co/59sMVmQsU7

Rapper Ice Cube schreibt: „ Das ist eine traurige Nachricht. “ Er selbst habe miterlebt, wie Coolio es bis ganz an die Spitze geschafft habe.

This is sad news. I witness first hand this man’s grind to the top of the industry. Rest In Peace @Coolio https://t.co/vCeyn08Vsi

Coolio vor Gericht in Baden-Württemberg

Wegen illegalen Drogen- und Waffenbesitzes war der Rapper immer wieder mit dem Gesetzt in Konflikt geraten. Auch in Deutschland – und zwar in SWR3Land – stand er vor Gericht. In Böblingen bei Stuttgart wurde der Rapper 1998 wegen Beihilfe zum Raub und Körperverletzung zu sechs Monaten Gefängnis auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte die Besitzerin einer Böblinger Boutique angegriffen, als sie ihn daran hindern wollte, Klamotten im Wert von damals etwa 1.500 Mark zu stehlen. Fans und Journalisten hatten vor dem Gericht auf den Rapper gewartet. Im Gerichtssaal gab er sogar Autogramme.