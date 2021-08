US-Comedian Jimmy Fallon hat mit Sting und The Roots einen Police-Klassiker neu aufgenommen: „Don't Stand So Close To Me“ ist die neue „Hymne“ der Corona-Krise.

Die Corona-Pandemie sorgt nicht nur bei uns in Deutschland dafür, dass fast niemand mehr vor die Tür geht. Auch in anderen Ländern gibt es Ausgangsbeschänkungen und Kontaktsperren. Zum Beispiel in den USA. Viele US-Stars senden aus dem Home-Office, auch Jimmy Fallon sitzt seit Wochen zu Hause.

Dass es seinen Zuschauern nicht langweilig wird, lässt sich Fallon einiges einfallen. Sein neuester Coup: Er hat den Police-Klassiker „Don't Stand So Close To Me“ zusammen mit Ex-Police-Frontmann Sting und seiner Studio-Band The Roots neu aufgenommen. Und das nicht im Studio, sondern jeder Musiker zuhause für sich.

Mit Gabeln, Töpfen und Schuhen

Wer jetzt an eine komplette Band mit klassischen Instrumenten denkt, liegt weit daneben: Zwar spielt unter anderem Sting eine Gitarre, die meisten Bandmitglieder von The Roots musizieren aber mit „Instrumenten“ wie Gabel, Löffel, Schere, Kissen oder Schuhe.

Das US-Magazin Rolling Stone preist die Neuaufnahme des Songs schon als „Quarantänen-Hymne“ an. Immerhin passt der Songtitel ganz gut: „Don't Stand So Close To Me“ bedeutet übersetzt „Steh' nicht so nah bei mir“.

Eigentlich geht es in der Original-Version des Songs um eine Schülerin, die ein Auge auf ihren Lehrer geworfen hat. Der hat aber Schwierigkeiten, damit angemessen umzugehen.