Italien ist eines der liebsten Urlaubsländer der Deutschen. Die italienische Musik, das italienische Essen, das italienische Lebensgefühl. Um diese Liebe zum Ausdruck zu bringen, hat sich ein Haufen deutschsprachiger Musiker zu einem Band-Projekt zusammengetan: Die Crucchi-Gang.

Aus Deutsch-Pop wird Italo-Pop

Am 25. September ist die musikalische Italienliebe in Albumform erschienen. Ziel der Musiker und Musikerinnen ist es, mit ihren neu arrangierten Songs Brücken zu bauen. Und zwar nicht nur was Italien, sondern was ganz Europa angeht. Ganz nach dem Motto: Musik kennt keine Grenzen. Und wie stellt man sowas an? Man nehme Songs von deutschsprachigen Künstlern und Künstlerinnen und übersetzte sie ins Italienische. Der Sound etwas weniger elektronisch, dafür leichter und lockerer – und finito. Crucchi Gang.

Amore e Musica ❤️🇮🇹🍷. Deine deutschsprachigen Lieblingsmusikerinnen und Musiker singen ihre eigenen Songs auf italienisch! Zusammen sind sie die CRUCCHI GANG! Das Album ab jetzt überall

Crucchi – eigentlich ein Schimpfwort

Die Idee zum Projekt Crucchi Gang stammt von Francesco Wilking von der Berliner Band Die Höchste Eisenbahn, dessen Mutter Italienerin ist, und von Sven Regener von Element Of Crime. Dass die beiden ihr Italien-Projekt Crucchi Gang genannt haben, ist ironisch. Crucchi ist im Italienischen eine abwertende Bezeichnung für Deutsche, die hier aber mit einem Augenzwinkern ins Positive verkehrt wird.

Diese Songs klingen nach Italienurlaub

Clueso – aus Tanzen wird Ballare

Clueso – Tanzen im Original

Thees Uhlmann – Das Mädchen von Kasse 2 wird zu La ragazza della cassa no 2

Thees Uhlmann – Das Mädchen von Kasse 2 im Original

Von Wegen Lisbeth – Aus Meine Kneipe wird Al mio locale

Von Wegen Lisbeth – Meine Kneipe im Original