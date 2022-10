Es war eine traurige Nachricht für Musikfans Ende Mai: Andy Fletcher, bekannt als „Fletch“ – der Keyboarder der britischen Synthie-Pop-Band Depeche Mode – ist mit 60 Jahren gestorben. So geht es bei der Band jetzt weiter.

Er hat zwar keine Songs geschrieben, aber auf allen Alben und natürlich live bei Konzerten gespielt. Der überraschende Tod von Gründungsmitglied Fletch hat Band und Fans geschockt. Um zu erzählen, wie es weitergeht, sind die zwei verbliebenen Bandmitglieder am Dienstag nach Berlin gekommen. Um 13 Uhr gab es dort eine Pressekonferenz. Die Band hatte vorher von einer „besonderen Ankündigung“ gesprochen.

Depeche Mode bestätigen Gerüchte um Album und Tour

Die Fans haben natürlich schon spekuliert: Neues Album? Neue Tour? Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Im Livestream vor zehntausenden Fans aus der ganzen Welt haben Dave Gahan und Martin Gore bestätigt: Es gibt 2023 eine Welttournee. Und es gibt ein neues Album. Genauso wichtig war es ihnen aber auch, zu sagen, wie sehr ihnen ihr Bandkollege fehlt. Im Studio habe es sich so angefühlt, als wäre er irgendwie dabei gewesen, erzählen sie.

Details zum neuen Album Momento Mori

Das neue Album erscheint im Frühling und hat den Lateinischen Namen Momento Mori („Denke daran, dass du sterben musst“). Der Titel wurde schon vor Fletchs Tod festgelegt, jetzt habe er für die Band eine andere Bedeutung bekommen. Die Songs wurden während der Pandemie geschrieben und sind auch von dieser Zeit inspiriert. Aktuell werden sie fertig gemixt. Ganz überraschend kommt die Nachricht vom neuen Album nicht: Vor 7 Wochen haben Gahan und Gore schon ein Bild aus dem Tonstudio geteilt und dazu geschrieben, dass ihnen das Musikmachen Stabilität und ihrem Leben einen Sinn gebe. Es ist Album Nummer 15 von Depeche Mode. Gore und Gahan sind sich sicher: Fletch hätte gewollt, dass sie weitermachen. Und er hätte das Album geliebt.

Details zur Depeche-Mode-Welttournee

Im Frühjahr 2023 beginnt die Tour zum neuen Album in Amerika und Kanada. Es werden die ersten Konzerte der Band nach fünf Jahren sein. Danach geht es nach Europa und Großbritannien: London, Paris oder auch Berlin – deswegen wohl auch die Pressekonferenz in der Hauptstadt. Es sei eine Heimat vieler glücklicher Erinnerungen der Band, haben sie im Livestream erzählt. Aber es ist in Deutschland nicht nur Berlin, sondern auch noch Leipzig, München, Frankfurt und Düsseldorf. Als es in der Pressekonferenz um die Liveband für ihre Welttournee geht, sagen sie über ihren Keyboarder Fletch: Er werde im Geiste dabei sein – und ihnen über die Schulter schauen, ob sie auch gut spielen.

Für die Ankündigung ihres neuen Albums und ihrer Tour sind Gahan und Gore extra aus den USA nach Berlin gekommen. Mittlerweile werden Touren oder Alben meistens einfach bei Social Media angekündigt – angesichts der besonderen Umstände des Todes ihres Keyboardes Fletch sollte es hier wohl ein bisschen mehr sein.

Die größten Hits und ihre Geschichte

SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler über den Depeche-Mode-Hit People Are People, aufgenommen in den Hansa Studios in Berlin.

Die größten Hits und ihre Geschichte 6.7.2020 People Are People – Depeche Mode Dauer 4:53 min

Hier die Pressekonferenz von Depche Mode in voller Länge sehen: