Es gibt keine zweite Band wie sie. Seit 40 Jahren machen die Berliner ihren mal komischen – mal kritischen Deutsch-Punk. Zum Jubiläum gibt es hier 40 verrückte, skurrile und spannende Fakten über die Ärzte.

Ärzte-Special im Radio Am Sonntag (11.09.) gibt es in SWR3 ab 20 Uhr eine dreistündige Sondersendung zum 40-jährigen Jubiläum: Die größten Hits und ausgewählte Fan-Lieblingssongs, besondere Live-und Unplugged-Versionen, Songhintergründe und die besten Geschichten und Interviews aus 40 Jahren die Ärzte.

Die Ärzte: 40 Fakten zum 40-jährigen Bandjubiläum

Die Punk-Band die Ärzte aus Berlin besteht aus Sänger und Gitarrist Farin Urlaub, Schlagzeuger und Sänger Bela B und Bassist und Sänger Rodrigo Gonzales.

Der bürgerliche Namen von Farin Urlaub ist Jan Vetter. Sein Künstlername verweist auf seine große Leidenschaft: Das Reisen („Fahr in Urlaub“). Er will in seinem Leben alle Länder der Welt bereisen. Bela B heißt eigentlich Dirk Felsenheimer. Sein Künstlername geht auf den Dracula-Darsteller Bela Lugosi zurück, den Bela B schon als Kind bewunderte.

Hinter dem Bandnamen soll kein bestimmter Grund stecken, es aber gibt aber Theorien, dass der Name gewählt wurde, weil es keine anderen Band mit dem Anfangsbuchstaben „Ä“ gab. Vorher haben Farin und Bela zusammen in einer Punk-Band namens Soilent Grün gespielt. Ein anderes Projekt von ihnen hieß die Ulkigen Pulkigen.

Seit 2005 ist die Marke „die ärzte“ im deutschen Markenregister eingetragen. Die Band schreibt sich selbst klein. Das „die" ist fester Bestandteil des Bandnamens.

Gegründet haben Farin und Bela die Ärzte 1982, damals noch mit Bassist Sahnie, der später die Band verließ. 1986 wurde Hagen Liebing Live-Bassist.

Bekannt sind die Ärzte auch als „die beste Band der Welt“. Außerdem glauben ihre Fans, es gibt nur einen Gott: „BelaFarinRod“.

Bis heute hat die Band über 30 Studioalben, Livealben, Best-Ofs, Compilations, EPs und Hörbücher veröffentlicht.

Zuletzt hat die Band ein Doppelalbum veröffentlicht. Den ersten Teil Hell 2020 – ein Comeback nach acht Jahren ohne Studioalbum. Den zweiten Teil 2021: Dunkel.

Bekannt ist die Band für ihre satirischen und provokanten Themen und Texte mit viel Wortwitz und Humor. In den 80er-Jahren hatten die Ärzte den Ruf als Skandalband. Einige der frühen Alben und Songs wurden von der damaligen Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz auf den sogenannten Index gesetzt – es gab also ein Verkaufsverbot. Zu diesen Songs gehörten Geschwisterliebe (übrigens bis heute auf dem Index), Schlaflied und Claudia hat `nen Schäferhund. Weil die Songs auch bei Konzerten nicht mehr gespielt werden durften, ließen die Ärzte einfach ihr Publikum singen – das konnte die Texte natürlich auswendig.

Über diese Frage wird aktuell im Netz diskutiert. Losgetreten wurde die Debatte, die eigentlich gar keine ist, von der Bild-Zeitung, denn das Lied wird schon seit Jahren nicht mehr live gespielt. Farin hatte bei einem Konzert im August nur noch einmal erklärt, warum: Das Lied sei frauenfeindlich und Fatshaming und so etwas würde die Band heute nicht mehr spielen.

Ärzte-Konzerte sind eine Mischung aus Musik und Comedy – und dauern auch mal drei Stunden. Ihre aktuelle Open Air Tour heißt Buffalo Bill in Rom. Auf ihrer Setlist 2022 standen Songs wie Himmelblau (immer das Eröffnungslied), Lasse redn (einer ihrer größten Hits) oder Friedenspanzer (zu gelb-blauer Bühnenbeleuchtung).

Ende der 80er-Jahre lösten sich die Ärzte auf, um Anfang der 90er mit Rod am Bass wieder zu starten. Ihr Abschiedskonzert gab die Band damals – wegen ihres gleichnamigen Hits – im Kurhaus der Stadt Westerland auf Sylt und versetzte die Insel damit in den Ausnahmezustand.

Neben vielen Nonsense-Songs (Madonnas Dickdarm) oder Liebesliedern (Mach die Augen zu) hat die Band auch einige sozialkritische und politische Lieder. Das wohl bekannteste davon ist Schrei nach Liebe, ein Song gegen Rechts. Veröffentlicht 1993 zu ihrem Comeback – zum Nummer-1-Hit geworden aber erst 2015, durch die „Aktion Arschloch“. SWR3 spielte das Lied damals sechs Mal hintereinander im Radio.

Der erste Nummer-1-Hit der Ärzte war Männer sind Schweine, als Single heißt der Song aber Ein Schwein namens Männer. Ähnliche wie auch der Schunder-Song, der als Single Ein Song Namens Schunder heißt.

Die erste offizielle Biografie der Band heißt Ein überdimensionales Meerschwein frisst die Erde auf. Die Ärzte gingen damit auf Lesetour. Die zweite Biografie der Band heißt Das Buch Ä und darin werden wichtig Fragen beantwortet, wie: Was hat es mit „Das Todesohr des Bela B“ auf sich?

16. Bela B ist einer der wenigen – und sicher der bekannteste – Schlagzeuger, der live im Stehen spielt. Als zweiter Frontmann ist er so mobiler und läuft bei Konzerten auch auf der Bühne herum.

Bei ihren Konzerten – und auf den Alben – singen die Bandmitglieder immer jeweils die Songs, die sie auch geschrieben haben. Für die meisten Hits wie Junge oder Deine Schuld ist Farin Urlaub verantwortlich, einige Ärzte-Lieder wie Manchmal haben Frauen… kommen aber auch von Bela B oder von Rod (1/2 Lovesong). Nur selten schreibt die Band ihre Lieder gemeinsam.

Das Album Le Frisur von 1996 ist ein Konzeptalbum über Frisuren, mit Songs wie Mein Baby war beim Frisör, 3-Tage-Bart oder Dauerwelle vs. Minipli (ein 1-Minute-Song).

Von Farin ist wenig Privates bekannt. Für Kinder sei sein Lebensstil nicht passend, hat der 59-Jährige in einem Interview gesagt. Farin fotografiert und hat bereits mehrere Bildbände veröffentlicht. Außerdem ist er Antialkoholiker und unterstützt Organisationen wie Greenpeace. Bela B ist 59 Jahre alt, hat einen Sohn und ist mit der Fotografin Konstanze Habermann zusammen. Er engagiert sich für die Trinkwasserorganisation Viva con Agua und Peta. Bela ist Fußballfan von St. Pauli. Rodrigo Gonzales wurde 1968 in Chile geboren und kam mit seinen Eltern in den 70er-Jahren nach Deutschland. Und Rods Liebesleben? Die Antwort gibt der Song Rod Loves You 😉

Alle Mitglieder der Band hatten und haben nebenher diverse Solo-Projekte: Farin Urlaub ist Kopf der Band Farin Urlaub Racing Team, Bela B veröffentlicht unter seinem Künstlernamen seine Solo-Songs und Rod arbeitet als Produzent und spielt Gitarre bei der Punk-Band Abwärts.

Mittlerweile ist es schon Kult: Der ewige Streit mit den Deutsch-Punk-Kollegen die Toten Hosen. Fan von beiden Bands sein? Unmöglich! Dabei verstehen sich Ärzte und Hosen seit vielen Jahren gut und stehen auch gemeinsam auf der Bühne. Aber mit ihren Auseinandersetzungen mit Augenzwinkern schaffen sie es immer wieder in die Schlagzeilen – zur Belustigung der jeweiligen Fanlager.

2011 gaben die Ärzte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen erst ein Konzert nur vor Männern (Männer haben ein X- und ein Y-Chromosom) – mit viel Bier und Pogo – und dann ein Konzert nur für Frauen (Frauen haben zwei X-Chromosomen) – mit Rosen und vielen Lovesongs.

Das Musikvideo zu Yoko Ono steht mit 46 Sekunden Länge als kürzestes Musikvideo im Guiness Buch der Rekorde.

Auf dem Ärzte-Album Planet Punk aus dem Jahr 1995 spielt Schriftsteller Heinz Strunk bei Meine Ex(plodierte Freundin) Querflöte – und spricht die Textzeile „im Raum verteilt“.

Im Lied Du willst mich küssen ist Sängerin Nena zu hören. Sie spricht die Zeile „am besten heute Nacht“. In anderen Versionen, die nachträglich erschienen, übernimmt Farin Urlaub selbst die Textstelle.

Farin verkauft seit diesem Sommer sein eigenes Olivenöl. Mit einem Freund hat er einen Olivenhain auf Sardinien.

Auf dem Livealbum Nach uns die Sintflut spielen die Ärzte in einem Medley rund um Zu spät unter anderem Blueprint von der Band The Rainbirds – bei denen damals Rod Gitarrist war.

In dem Song Käfer spielte Farin 1985 zum ersten Mal eine verzerrte Gitarre. Was Musikgenres angeht, sind auf Ärzte-Alben diverse Einflüsse zu finden: Von Metal bis Country.

Bela ist Musiker, Autor (sein Roman Scharnow erschien 2019), Hörbuchsprecher (Die drei ???) und Schauspieler – sein Lieblingsgenre ist Horror, er hat aber auch schon im Tatort mitgespielt und hatte einen Cameo-Auftritt in Inglourious Basterds (als Kartenabreißer im Kino). Außerdem ist der Schlagzeuger bekannt für seinen außergewöhnlichen Stil, mit (aktuell) schwarz-weißen Haaren und bunten Anzügen.

Ein absoluter Kulthit von den Ärzte ist der Song Westerland, eine ironische Hymne über die Stadt auf der Insel Sylt. Ursprünglich sollte der Song Helgoland heißen, da war das Lied noch ernst gemeint.

Musik-Podcast – Die größten Hits und ihre Geschichte: „Westerland“

In den Musikvideos (sowohl bei den Ärzten als auch bei seinem Solo-Projekt) ist Sänger Farin Urlaub schon einige Male ums Leben gekommen. Bei Männer sind Schweine wird die ganze Band von Lara Croft umgebracht und bei Junge wird Farin von Zombies aufgefressen.

Die Internetseite der Band heißt nicht etwa www.die-ärzte.de, sondern www.bademeister.com. In ihrem Song Paul singt die Band über Paul den Bademeister „im Schwimmbad an der Ecke“.

In den 90er-Jahren haben Die Ärzte als Vorband von Kiss gespielt.

Ihr Konzert für die Reihe MTV Unplugged gab die Band aus der Aula eines Hamburger Gymnasiums. Der Name des Albums: Rock’n’Roll Realschule. Teil der Show war auch der Schulchor.

In den 2000ern spielten die Ärzte einige Clubshows in Japan und Südamerika, außerdem geheime Konzerte unter Bandnamen wie: Die zu Späten oder Nackt unter Kannibalen.

Das Homepage-Maskottchen der Band ist Schnecki. Die Comic-Schnecke ziert nicht nur Merchandise-Artikel, sondern verkündet auch Nachrichten wie von einem neuen Album. Ein weiteres Maskottchen ist die Comic-Figur Gwendoline, ein beliebtes Fan-Tattoo. Der passende Ärzte-Song: Sweet Sweet Gwendoline.

Die Ärzte halten nichts von Preisverleihungen. Zwar haben sie in ihrer Karriere schon einige Musikpreise wie den Echo gewonnen – sie allerdings nicht abgeholt.

Ihre Auftritte hat die Band genau festgehalten, unter anderem auch für ihre Biografie. In den 80er-Jahren haben die Ärzte 255 Konzerte gespielt, in den 90ern 311, in den 2000er-Jahren 245 und in den 2010ern 85.

2020 sind die Ärzte in den Tagesthemen aufgetreten, spielten als erste Band das Intro im Studio und gaben ein Interview zum Thema Musikszene in der Pandemie.

In diesem Jahr feiern die Ärzte – die beste Band der Welt – ihr 40-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch!

