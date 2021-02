Ed Sheeran ist ein Pop-Star, der kein Pop-Star sein will. Allüren? Fehlanzeige! Teure Klamotten? Nein, danke. Lieber Jeans und Schlabber-Pulli. Skandale? Warum?

Casting-Show: Ed Sheeran fehlen die Tanz-Moves

Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte Edward Christopher Sheeran in einer TV-Show – ein Casting für die Musical-Fernsehserie Britannia High. Seine Stimme überzeugte die Jury, seine Tanzperformance allerdings nicht und so flog Ed Sheeran raus.

Ed Sheeran und SWR3: Liebe auf den ersten Blick

Mit einem seiner ersten Hits The A Team war der junge Ed Sheeran vor zehn Jahren im SWR3-Studio zu Gast. Damals ein Liebling der britischen Musikszene. Heute Liebling der ganzen Musikwelt.

SWR3 New Pop Festival: Wir haben einen kommenden Weltstar gesehen

Ein Jahr später tritt Ed Sheeran beim SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden auf. SWR3-Musikmann Matthias Kugler hat das Konzert damals gesehen und nach dem Konzert im TV-Interview gesagt:

Normalerweise bin ich vorsichtig mit solchen Aussagen, aber ich glaube, wir haben gerade einen kommenden Weltstar gesehen.

Frau, Kind und hauseigener Pub – Ed Sheeran privat

Vor zwei Jahren hat Ed Sheeran seine Jugendliebe Cherry Seaborn geheiratet. Um sie geht es auch in der Ballade Perfect. Am 1. September 2020 kam ihre Tochter Lyra Antarctica Seaborn Sheeran zur Welt, was Ed Sheeran bei Instagram bekannt gab. Ansonsten hält der Sänger sein Privatleben auch wirklich privat. Bekannt ist noch, dass die Familie auf einer großen Farm in Framlingham lebt, einem kleinen Dorf im Südosten Englands, wo Ed Sheeran aufgewachsen ist. Die britischen Medien nennen das Anwesen, wo auch sein Tonstudio steht, Sheeranville. Familie und Freunde sind ihm wichtiger als Party-Leben und Glamour, denn aus seinen Beziehungen zieht er die Inspiration für Songs wie Photograph oder Thinking Out Loud.

Inspiration finde ich nicht in einer Bar oder einem Club, wo dir irgendein Betrunkener die Haare vom Kopf reißt. Inspiration finde ich zuhause bei meiner Familie oder im Kreise meiner Freunde! Ed Sheeran im SWR3-Interview

Ed Sheeran trinkt gerne mal ein Bier in der hauseigenen Bar – zu der ein Geheimgang führt – und pflegt seine Vorliebe für Fußball-Sammel-Bilder-Alben und seinen Lieblings-Verein Ipswich Town, auch wenn die derzeit nur in der dritten englischen Liga kicken.

Was mich am Boden hält? Das ganze wirre Zeug aus dem Internet. Ich wache morgens auf, schaue auf mein Handy und denke: Okay, die Welt ist schon ganz schön gemein. Da bleibst du von ganz alleine mit beiden Füßen auf dem Boden. Ed Sheeran im SWR3-Interview

Ed Sheeran: Musikpreise, Streaming-Rekorde, ausverkaufte Welttourneen

Ansonsten dreht sich das Leben von Ed Sheeran ausschließlich um Musik, Musik und nochmals Musik. Vor, hinter und auf der Bühne. Er ist fast schon ein kleiner Workaholic.

Ed Sheeran hat einen Haufen Musikpreise gewonnen, unter anderem fünf Brit Awards und vier Grammys

Alle seiner vier Alben gingen auf Platz Eins der britischen Charts

Insgesamt konnte er bisher über 150 Millionen Tonträger verkaufen

Er hat fünf Mega-Streaming-Hits mit über einer Milliarde Aufrufe bei Spotify

Er ist der erste Künstler, der Platz eins bis fünf der britischen Charts gleichzeitig besetzten konnte

Er hat in Rekordzeit das Wembley Stadion drei Tage hintereinander ausverkauft

Er hat die kommerziell erfolgreichste und besucherstärkste Tournee aller Zeiten gespielt.

Ed Sheerans erste Tour begann im Oktober 2011 in Oxford in einem Musikclub vor 1200 Menschen. Sie endete zwei Jahre später im berühmten New Yorker Madison Square Garden, wo er an drei Abenden vor jeweils rund 20 000 Zuschauern auftrat.

Ich habe mich noch nie einsam auf der Bühne gefühlt, obwohl ich alleine da oben bin. Erstens sind die Fans vor mir und zweitens ganz viele aus der Crew hinter mir, ohne die ich gar nicht alleine auf der Bühne sein könnte! Ed Sheeran im SWR3-Interview

Ed Sheeran und seine vielen Musikfreunde

Hier schnell ein Song mit Johnny McDaid von Snow Patrol, das war übrigens Shape of You, geschrieben und produziert in weniger als zwei Stunden, da mal kurz mit Benny Blanco Castle On The Hill im Tour-Bus eingespielt.

Ed Sheeran umgibt sich am liebsten mit Musikern. Eng befreundet ist er nicht nur mit Passenger oder Sir Elton John, sondern auch mit Taylor Swift, Rapper Stormzy oder Camila Cabello. Auf seinem letzten Album No. 6 Collaborations Project singt er zusammen Bruno Mars, Eminem oder Justin Bieber. Ihr Song I Don't Care wurde zum Streaming-Rekord. Mit Anne-Marie hat Ed Sheeran sowohl eine freundschaftliche, als auch eine berufliche Beziehung.

Yesterday und Game Of Thrones – Ed Sheeran kann auch Schauspiel

Seine Popularität verschaffte Ed Sheeran verschiedene Gastrollen in Filmen und Serien, darunter Yesterday, ein Musikfilm über die Songs der Beatles, in dem Ed Sheeran sich selbst spielt, oder die Kultserie Game Of Thrones.

Wann kommt ein neues Album von Ed Sheeran?

An Heiligabend 2019 hatte der Singer/Songwriter eine Social-Media-Pause angekündigt. Fans warten noch immer auf die Ankündigung eines neuen Albums. Zumindest einen neuen Song gibt es jetzt – Afterglow. Allerdings ist das nicht die erste Single eines neuen Albums. Einfach nur ein Song, den er liebt und mit seinen Fans teilen will.

SWR3-Interview mit Ed Sheeran: Heitere Nächte in Dublin

In Interviews ist Ed Sheeran nett, aber auch sehr kurz in seinen Antworten, er will ja schließlich Musik machen und nicht quatschen. Er ist authentisch, talentiert und ein fantastischer Live-Performer. Außerdem ein Vorbild für eine ganze Generation Singer/Songwriter. Und ja: er ist auch ein Pop-Star, einer der größten, den wir derzeit haben, auch wenn er das ja, wie wir wissen, eigentlich gar nicht sein will.