Am 5. Mai veröffentlicht Superstar Ed Sheeran sein bisher persönlichstes Album und wird darauf ernste Themen behandeln: Es geht um Krankheit, Tod und Depressionen.

Mit „–“ (Subtract) beendet Ed Sheraan die Reihe seiner Mathematical-Alben, die alle nach mathematischen Zeichen benannt wurden (+, x, ÷, =). Dabei singt er über sehr emotionale und ernste Themen, die ihn in letzter Zeit beschäftigt haben. Er veröffentlicht dazu einen Tagebucheintrag bei Instagram:

Ich habe ein Jahrzehnt lang an ‚Subtract‘ gearbeitet und es sollte das perfekte Akustik-Album werden. Ich habe Hunderte Songs geschrieben und aufgenommen mit einer klaren Vorstellung, wie ich es haben wollte. Dann gab es Anfang des Jahres 2022 eine Reihe an Ereignissen, die mein Leben, meine psychische Gesundheit und letztendlich die Art und Weise, wie ich Musik und Kunst betrachte, verändert haben. (…)

Innerhalb eines Monats bekam meine damals schwangere Frau die Diagnose eines Tumors, der nicht vor der Geburt behandelt werden konnte. Mein bester Freund Jamal, der wie ein Bruder für mich war, starb ganz plötzlich. Und ich musste vor Gericht um meine Karriere als Songwriter kämpfen. Ich befand mich in einer Spirale aus Angstzuständen und Depressionen. (…)

Zur Erklärung: Wegen der Melodie seines größten Hits Shape Of You gab es einen Urheberrechtsstreit. Ed Sheeran gewann den Prozess.

Ed Sheeran über sein neues Album: „Es öffnet die Falltür zu meiner Seele“

Zum ersten Mal habe Ed Sheeran nicht versucht, ein Album zu machen, das Leute mögen werden. Dafür sei es ehrlich und wahrhaftig und zeige, wo er in seinem Erwachsenenleben stehe. Für ihn sei das die einzige Option gewesen, um als Künstler mit dieser Situation umzugehen. Songs zu schreiben, sei für Sheeran wie Therapie. Es helfe ihm dabei, seine Gefühle besser zu verstehen. Das neue Album sei das Ergebnis von dem, was in dieser Zeit in ihm vorging. Innerhalb von einer Woche hätten die Lieder die ganze Arbeit der letzten zehn Jahre an dem eigentlich geplanten Album ersetzt. Wie es seiner Frau Cherry – mit der er zwei Töchter hat – heute geht, ist nicht öffentlich bekannt.

Subtract von Ed Sheeran: Das sind die Songs des Albums

Zu hören gibt es bisher noch nichts, aber das Albumcover, die Songnamen und die Reihenfolge der Lieder auf Subtract hat Ed Sheeran schon verraten.

Warner Music

Boat

Salt Water

Eyes Closed

Life Goes On

Dusty

End Of Youth

Colourblind

Curtains

Borderline

Spark

Vega

Sycamore

No Strings

The Hills of Aberfeldy

Spannende Facts: Das wissen wir noch über Subtract

Musikalisch gesehen kehrt Ed Sheeran für sein neues Albums zu den Wurzeln als Singer-Songwriter zurück. Als Co-Songwriter und Produzent hat Ed Sheeran mit dem Musiker Aaron Dessner von der Band The National zusammengearbeitet, der zuletzt Hits zusammen mit Taylor Swift geschrieben hat. Sie hat die beiden auch einander vorgestellt. Die Arbeiten zu Subtract begannen im Februar 2022 und in vier Wochen sind über 30 Songs entstanden. 14 davon haben es auf das Album geschafft und sie sollen entweder wie zurückgenommene Folk-Songs klingen oder eine Band- beziehungsweise Orchesterbegleitung haben.

Ed Sheeran kündigt Mini-Tour an

Anlässlich der ersten Single des neuen Album spielt Ed Sheeran ein paar Konzerte in Städten wie London oder Paris – ein Termin in Deutschland ist allerdings nicht dabei. Es werden für dieses Jahr seine einzigen Shows in Großbritannien und Europa sein.