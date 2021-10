Jetzt hat es auch ihn erwischt: Everybody's Darling Ed Sheeran hat Corona! In wenigen Tagen soll sein neues Album rauskommen.

Da stand sie, die traurige Nachricht auf Instagram. Ed Sheeran geht nach dem positiven Corona-Test in Quarantäne. Interviews und Auftritte gibt es erst mal nur von zu Hause aus.

Diese Woche kommt neues Sheeran-Album „=“ raus

Für Krankheiten gibt es zwar nie einen guten Zeitpunkt, aber besonders ärgerlich ist es wohl schon, dass der Popstar sich gerade jetzt mit dem Coronavirus infiziert hat. Am 29. Oktober soll sein fünftes Album „=“ („Equals“) erscheinen. Normalerweise feiert man sowas. Das wird für Ed Sheeran jetzt wohl eher eine Sofa-Party.

Und das kurz bevor diese Woche sein neues Album erscheinen soll. Gute Besserung, Ed Sheeran!Posted by SWR3 on Sunday, October 24, 2021

Die aktuelle Single „Bad Habits“ war schon mal ein großer Erfolg. Bei SWR3 hat sie der 30-Jährige exklusiv vorgestellt:

Ist Ed Sheeran geimpft?

War es ein Impfdurchbruch oder ist Ed Sheeran gar nicht geimpft? Tja, man weiß es nicht. Im Sommer war er allerdings in der Show von James Corden zu Gast und gab dort einen kleinen Remix seines Hits „Shape of You“ zum Besten, in dem er dafür warb, sich impfen zu lassen (etwa ab 1:15min):

Deutschland-Tour im nächsten Jahr

2022 geht der Brite auf Konzert-Tour – und die wird ihn auch nach Deutschland bringen: jeweils drei Tage hintereinander nach Gelsenkirchen, München und Frankfurt.

Dabei weiß doch jedes Kind, dass es eigentlich woanders am schönsten ist. Nämlich an dem Ort, an dem Ed auch schon 2012 beim SWR3 New Pop als Newcomer auf der Bühne stand: