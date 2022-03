Was passiert, wenn sich der größte Pop-Star und der größte Latin-Star zusammentun? Es entstehen zwei spanisch-englische Songs – mit dem Besten aus beiden Welten.

An einem frühen Morgen in einem Fitnessstudio in New York haben sie sich zufällig kennengelernt – Ed hatte seine Stimme beim Telefonieren erkannt – und gleich gut verstanden. Sie haben sich lange unterhalten, gemeinsam Mittag gegessen und noch einen Nachmittags-Tee getrunken. Seitdem sind Ed Sheeran und J Balvin Kumpels und chatten andauernd miteinander. Um Weihnachten herum waren beide wieder in New York, um Konzerte zu spielen – und sind gleich für einen Tag zusammen ins Tonstudio. Die ersten zwei Songs, die sie dort geschrieben haben, sind Sigue und Forever My Love. Bei Instagram schreibt Ed Sheeran: „Er wollte mir seine Welt zeigen und ich ihm meine. Dafür Spanisch zu lernen war eine richtige Herausforderung und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.“

Forever My Love klingt nach Ed Sheeran

Die Akustik-Ballade Forever My Love erinnert an große Hits von Ed Sheeran wie Perfect oder The Joker And The Queen von seinem neuen Album = (Equals) und ist eine Mischung aus englischem und spanischem Text. Im Musikvideo sehen wir Schwarz-Weiß-Aufnahmen der beiden Musiker im Studio.

En dondequiera que estés, ahí estaré (Wherever you are, I’ll be there)

Hoy y mañana, por siempre, mi amor (Today and tomorrow, forever my love)

Y si me voy, recuerda que (And If I go, remember that)

For now and tomorrow, forever my love

Sigue klingt nach J Balvin

Sigue, auf Deutsch Folgen, hat musikalische Einflüsse aus dem Reggaeton. Latin-Star J Balvin hat in seiner Karriere bisher 25 Millionen Alben verkauft (bei Ed Sheeran sind es 50 Millionen), er gehört zu den weltweit meistgestreamten Künstlern und hat fünf Latin Grammys gewonnen. Das Musikvideo spielt in einem Luxus-Hotel.