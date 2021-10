Am Freitag ist es da! Ed Sheerans neues Album mit Dance-Hits, akustischen Balladen und einem Einschlaflied für seine Tochter. Hier gibt's erste Ausschnitte der Songs.

Das ist Ed Sheerans neues Album Equals

Eigentlich heißt Ed Sheerans neues Album =, also das mathematische Gleichheitszeichen, was auf Englisch Equals bedeutet. Damit schließt der Singer-Songwriter an seine ersten drei Alben an, die ebenfalls nach mathematischen Symbolen benannt wurden: 2011 das Debüt-Album +, 2014 folgte x und 2017 kam ÷. 14 Songs sind auf dem neuen Album, die in den letzten vier Jahren entstanden sind. Ed singt dabei über Themen wie:

Die Liebe in den Songs The Joker And The Queen, Love in Slow Motion, 2step oder First Times

... den Verlust eines guten Freundes in Visiting Hours

... Widerstandskraft in Stop The Rain

... das Papasein in Leave Your Life oder Sandman

... oder seine Karriere in Tides.

Hier geht's zu Videos aller neuer Ed-Sheeran-Songs

Ganz Sheeran-typisch dominiert auf vielen Songs die akustische Gitarre – neu ist der elektronische Dance-Sound bei Liedern wie Shivers, Overpass Graffiti, Be Right Now oder Collide.

Der erste Song dieser Art war Bad Habits, Ed Sheerans zehnte Nummer-1-Single in Großbritannien.

Aufgenommen und geschrieben wurde Equals in Suffolk – Ed Sheerans Heimat – London, Schweden und Los Angeles. Hilfe hatte Ed unter anderem von seinem Bruder Matthew, der Komponist ist. Von ihm kommen die Streicherarrangements zu First Times und The Joker And The Queen.

Das Album-Cover zeigt eine Collage aus Schmetterlingsaufnahmen. Sie stehen für das Thema des ganzen Albums: Neues Leben. Den Hintergrund des Covers, ein abstraktes Gemälde, hat Ed Sheeran selbst gemalt.

Er ist nicht nur Musiker, sondern auch Maler. Das Cover zu Ed Sheerans neuem Album „Equals“ Warner Music Group

Equals ist ein äußerst persönliches Album, das mir sehr viel bedeutet. Mein Leben hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend verändert: Ich habe geheiratet, bin Vater geworden, habe Verlust erlebt. All diese Themen verarbeite ich im Verlauf des Albums. Ich betrachte es als mein Coming-of-Age-Album und kann es kaum erwarten, dieses nächste Kapitel mit euch zu teilen.

Die Song-Liste von Equals:





Tides Shivers First Times Bad Habits Overpass Graffiti The Joker And The Queen Leave Your Life Collide 2step Stop The Rain Love In Slow Motion Visiting Hours Sandman Be Right Now

Bei dem am Dienstag veröffentlichten Video-Format Tiny Desk Concert spielt Ed Sheeran zusammen mit großer Band neben den drei bisher veröffentlichten Singles Shivers, Visiting Hours und Bad Habits auch zwei der bisher noch ungehörten Songs in voller Länge: Make It Rain und Overpass Graffiti (ab Minute 3.56).

In Quarantäne: Ed Sheeran erkrankt an Corona

Kurz vor Release seines neuen Albums dann das: Ed Sheeran hat Covid-19 und muss aufgrund behördlicher Auflagen zu Hause bleiben, wie er seinen Fans bei Instagram mitteilt. Und das ausgerechnet in der Woche seiner Album-Veröffentlichung, der vermutlich terminreichsten Woche des Jahres. So viele Intervies und Performances wie möglich erledigt der Supertar jetzt also per Video-Schalte.

Ed Sheerans Karriere voller Rekorde und Erfolge

Ed Sheeran gilt als einer der erfolgreichsten Künstler unserer Zeit. Von der Official Chart Company wurde er erst zum No.1 Artist of the Decade ernannt, mit den meisten Nummer-1-Platzierungen in den britischen Charts von 2010 bis 2019. Ed steht für nachdenkliches Songwriting, genau wie für Mega-Hits wie Shape Of You – der meistgestreamte Song des letzten Jahrzehnts bei Spotify.

Das ist die Geschichte hinter Ed Sheerans Hit Shape Of You

Im SWR3-Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte erzählt SWR-Musikredakteur Matthias Kugler die Storys zu bekannten Popsongs. Ed Sheerans bis heute größter Hit war in nur 90 Minuten geschrieben, produziert und gemischt. Das Erfolgsgeheimnis von Shape Of You? Seine einfache Struktur und sein Ohrwurm-Charakter.

Die größten Hits und ihre Geschichte 12.1.2021 Shape Of You – Ed Sheeran Dauer 5:46 min

Angefangen hat für Ed Sheeran alles mit seiner EP No.5 Collaborations Project, damals stark von der elektronischen Musik und Hip-Hop beeinflusst. Sein 2019er Album schließt den Kreis von damals: No. 6 Collaborations Project ist ein Album-Projekt mit musikalischen Gästen wie Justin Bieber, Camila Cabello oder Bruno Mars. Ed Sheeran hat bisher über 45 Millionen Alben und 150 Millionen Singles verkauft, unter anderem Afterglow, Perfect, Photograph oder Thinking Out Loud. Sein erster großer Hit: The A Team, den der damals noch unbekannte Ed unplugged im SWR3-Studio eingespielt hat.

Mit seinem 2017er Album Divide, mit Hits wie Galway Girl oder Castle On The Hill, stellte Ed Sheeran Rekorde auf: Es ist das am schnellsten verkauften Album eines männlichen Solokünstlers jemals in Großbritannien. Allein auf der Bühne – nur mit seiner Gitarre und einem Loop-Pedal – füllt er die größten Stadien der Welt, oft mehrere Tage hintereinander, wie 2015 das Wembley-Stadion dreimal. Seine Divide-Tour ist die meistbesuchte Tour aller Zeiten. Preise hat Ed Sheeran viele gewonnen: Vier Grammys, sechs Brit Awards, sieben Billboard Awards und er ist Global Recording Artist of the Year 2017. Zuletzt spielte er als Headliner auf dem Global Citizen Live Charity-Festival unter dem Eiffelturm in Paris.

Ed Sheeran ganz Privat

Zusammen mit seiner Jugendliebe hat Ed Sheeran eine kleine Tochter: Lyra. Die drei leben auf einem Anwesen in einem kleinen Dorf im Südosten Englands, wo auch Ed aufgewachsen ist. Ed Sheeran trinkt gerne Bier und besitzt einen privaten Pub, in letzter Zeit hat er aber zusammen mit einem Personal-Trainer an seiner Figur gearbeitet, 15 Kilo abgenommen und trinkt jetzt hauptsächlich Wasser. Ed Sheeran ist großer Fußball-Fan. Sein Lieblingsverein ist der Dirttliga-Club Ipswich Town, von dem er auch Trikot-Sponsor ist.