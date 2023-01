per E-Mail teilen

Eigentlich gehören zu großen Sportevents wie einer Fußball-Weltmeisterschaft Auftritte von Popstars. Jetzt wurde bekannt, dass auch Eminem und 50 Cent trotz hoher Gagen abgesagt haben sollen.

Auf ihre gemeinsame Show in der Halbzeit des Super Bowl sollte wohl ein Auftritt bei der Fußball-WM in Katar folgen. Dafür seien Eminem und 50 Cent von den Organisatoren zusammen neun Millionen Dollar angeboten worden, hat 50 Cent jetzt in einem Video-Interview mit Big Boy TV verraten. Eine Million sei dabei für ihn gewesen, ganze acht für Rap-Kollege Eminem. Doch dessen Manager soll das Angebot abgelehnt haben. Eminem selbst hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Rod Stewart, Dua Lipa: Auch andere Künstlerinnen und Künstler distanzieren sich

50 Cent und Eminem sind nicht die einzigen Popstars, die die Fußball-WM in Katar musikalisch boykottiert haben:

Ein offizielles Angebot hatte auch Musiklegende Rod Stewart abgelehnt. Ihm sei über eine Million Dollar geboten worden.

Dua Lipa hatte Gerüchte dementiert, dass sie bei der Eröffnungsfeier der WM spielen werde. Sie wolle erst in das Land reisen, wenn sich die Menschenrechtslage verändert hätte.

Als einziger internationaler Musik-Star trat bei der Eröffnungsfeier schließlich der K-Pop-Sänger Jung Kook von der Band BTS auf.