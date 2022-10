Einer der größten Rap-Stars aller Zeiten wird am Montag 50 Jahre alt. Das wusstet ihr bestimmt noch nicht über Eminem.

Bekannt geworden ist er um die Jahrtausendwende als das weiße Wunderkind in der schwarzen amerikanischen Hip-Hop-Szene. Heute zählt er mit 130 Millionen verkauften Alben, 15 Grammys und einem Oscar (für den Filmsong zu 8 Mile, bei dem er auch die Hauptrolle spielte) zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten. Diesen Sommer hat Eminem sein zweites Best-Of-Album Curtain Call 2 veröffentlicht. Seinen letzten großer Auftritt hatte Eminem in der Halbzeitpause beim Super Bowl, zusammen mit anderen Hip-Hop-Stars. Eminem war dabei am meisten aufgefallen: mit seinem Kniefall als Zeichen gegen Rassismus.

Fact 1: Eminem und Barack Obama

Eminems berühmtester Fan ist Barack Obama und ohne den Rapper wäre Obama vielleicht nie Präsident geworden. Der schreibt nämlich in seiner Biografie, dass er vor jedem Wahlkampf-Auftritt im Auto Lose Yourself gehört hat. In dem Song geht es darum, die eine Chance im Leben zu nutzen. Nicht nur Obama – auch Ed Sheeran ist großer Fan von Eminem und bezeichnet den Rapper als wichtigen musikalischen Einfluss.

Fact 2: Eminem und Spaghetti

Eminem hat ein eigenes Nudel-Restaurant in Detroit eröffnet. Auf der Karte stehen zum Beispiel Spaghetti mit Fleischbällchen – die gibt’s auch in vegan. Der Name des Restaurant geht auf eine Song-Zeile aus Lose Yourself zurück (im Musikvideo bei Sekunde 53).

His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy

There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti

Fact 3: Eminem und Computer

Es heißt, Eminem weiß nicht, wie man einen Computer benutzt – und er wolle es auch nicht lernen. Warum nicht? Er würde sonst den ganzen Tag nur Kommentare über sich selbst im Internet lesen und das würde ihn verrückt machen.

Fact 4: Eminem und Mariah Carey

Eminem hat mal behauptet, dass er Popstar Mariah Carey date und mit ihr zusammen sei. Sie hat das bestritten. Wegen eines beruflichen Treffens zu einer möglichen Zusammenarbeit auf einem ihrer Alben hatte es Liebes-Gerüchte gegeben.

Fact 5: Eminem und Comics

Eminem hasst Lesen (er hat in seinem Leben nur ein einziges Buch gelesen, die Biografie des Rapper LL Cool J ) – aber er liebt Comics. Die anzuschauen, hat ihm auch bei seinem Drogen- und Alkohol-Entzug geholfen. Als er sich davon erholte, hat Elton John jede Woche bei ihm angerufen, um sich nach ihm zu erkundigen. Eminem bezeichnet ihn bei Instagram als seinen Onkel.

Eminem in „Die größten Hits und ihre Geschichte“

SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler erzählt, wie Eminem Didos Thank You unverhofft zum Hit gemacht hat. Er hatte ein Sample mit Didos Gesang für seinen Song Stan verwendet. Dido spielt später im Video zu Stan mit.

Die größten Hits und ihre Geschichte 3.2.2021 Thank you – Dido Dauer 4:21 min

