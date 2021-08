1993 hatte er mit I Like To Move It einen Welthit. Jetzt ist der House-DJ Erick Morillo tot aufgefunden worden. Die Umstände und die Todesursache sind bisher unklar. Eigentlich wäre Morillo am Freitag vor Gericht gestanden.

Die Polizei fand Erick Morillo am 1. September in seinem Anwesen in Miami Beach. Er wurde 49 Jahre alt – die Todesursache ist noch ungeklärt.

Anschuldigung wegen sexueller Nötigung

Eigentlich wäre Morillo am Freitag nach seinem Tod vor Gericht gestanden. Der Musiker wurde wegen sexueller Nötigung festgenommen, hat die Anschuldigung aber abgestritten. Ein DNA-Test mit einem sogenannten Rape Kit, das zum Sammeln und Aufbewahren von Beweismitteln nach sexuellen Übergriffen verwendet wird, war jedoch positiv. Am 4. September wäre zu diesem Fall eine Anhörung angesetzt gewesen.

DJ Erick Morillos 90er Jahre Club-Hit

Seinen großen Club-Hit I Like To Move It veröffentlichte Erick Morillo Anfang der 90er unter dem Namen Reel 2 Real. Viele kennen den Song vielleicht aus dem Animationsfilm Madagascar.

Der kolumbianisch-amerikanische DJ war außerdem Gründer des Labels Subliminal Records. Zuletzt hat Morillo dieses Video auf seinem Instagram-Account gepostet, in dem er über seine Haltung zur Musik spricht. Seine Message: Tu was du liebst und sei kreativ. Lass dich nicht einengen und orientiere dich nicht an den anderen.