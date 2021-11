Der ESC ist der größte Musikwettbewerb der Welt. Die Rock-Band Måneskin als amtierende Sieger holen den Eurovision Song Contest in ihr Heimatland Italien, nach Turin. Wer wird dort für Deutschland singen?

Am 14. Mai 2022 um 21 Uhr findet der 66. Eurovision Song Contest statt. Austragungsort ist die Halle Pala Alpitour (während des ESC heißt sie Pala Olimpico) in Turin, die für die Olympischen Winterspiele 2006 gebaut wurde und in die 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer passen. Italien ist damit zum dritten Mal Gastgeberland des ESC, nach 1965 in Neapel und 1991 in Rom. Insgesamt wollten 17 italienische Städte und Regionen das Finale ausrichten, unter anderem Florenz, Bologna oder Mailand. Ausgewählt wurde – nach Kriterien wie eine ausreichend große Halle, genug Hotelbetten oder ein internationaler Flughafen – die Stadt Turin, die als Ursprungsort des Espresso gilt.

Sie haben den ESC aus den Niederlanden nach Italien geholt: Måneskin.

„Mammamia“! Måneskin im SWR3-Interview Dauer 7:23 min

Wer fährt für Deutschland zum ESC 2022 nach Turin?

Wer beim Eurovision Song Contest nächstes Jahr für Deutschland auf der Bühne stehen möchte, kann sich jetzt dafür bewerben – mit einem eigenen Lied für Turin. Egal ob Rock oder Rap, Newcomer-Talent oder schon bekannte Band. Einreichen können Künstlerinnen, Künstler und Bands ihren Beitrag über die Homepage des Eurovision Song Contest. Die Radio-Popwellen der ARD, also auch SWR3, gestalten diesmal das neue Auswahlverfahren erstmals entscheidend mit und bilden die deutsche ESC-Fachjury aus Musikexpertinnen und Experten. Von allen Bewerbungen und von Acts, die die Popwellen direkt ansprechen, werden so die fünf besten ausgewählt.

ESC-Entscheidung fällt bei Fernsehshow

Diese Sängerinnen und Sänger stellen ihren Song bei einem großen deutschlandweiten ARD-ESC-Tag – nach zwei Jahren wieder bei einer Vorentscheid-Show – im März vor. Per Voting entschiedet dann das Publikum, also die Radiohörerinnen und Hörer, die Online-User und die Zuschauerinnen und Zuschauer der Dritten Fernsehprogramme, wer Deutschland musikalisch beim ESC 2022 vertreten soll.

Als bisher einziges Land hat Belgien bereits den Kandidaten für den ESC 2022 bekanntgeben: Der 20-jährige Sänger und Casting-Show-Gewinner Jérémie Makiese. 41 Ländern nehmen beim ESC 2022 teil. Deutschland gehört, wie zum Beispiel auch Italien, zu den Big-Five-Ländern, die automatisch fürs Finale qualifiziert sind. Mitmachen dürfen insgesamt 44 – doch die maximale Teilnehmerzahl wurde bisher noch nie erreicht.

