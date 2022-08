„Fettes Brot is history“. Kurz und knapp haben die drei Rapper aus Hamburg am Mittwochmorgen ihre Auflösung bekannt gegeben.

Fettes Brot: Band löst sich auf

Nach fast 30 Jahren wollen König Boris, Doktor Renz und Björn Beton in Zukunft getrennte Wege gehen. In ihrem Statement sagen die drei Familienväter: „ Unsere Story scheint uns auserzählt “.

Erst vor Kurzem schipperte die Band gemeinsam über die Elbe in Hamburg und heute kommt die Meldung: Fettes Brot lösen sich auf!

#FettesBoot Heiliger Strohsack! War das eine schöne Kreuz- und Querfahrt: letzten Freitag tuckerte Gruppe Fettes Brot auf der Barkasse Flottbek vorbei an ausgesuchten Hamburger Elb-Ufern wie Strandperle, Landungsbrücken, Magellanterrassen und Entenwerder 1. Wer war dabei?? https://t.co/cd3d8sIdtt

Wie lange gab es Fettes Brot aus Hamburg?

Mittlerweile kann die Band auf 30 Jahre Bandgeschichte zurückblicken. Los ging’s 1992 – zuerst noch zu fünft. Schnell wurde daraus aber ein Trio. Das besondere damals: ihr deutscher Sprechgesang. Das haben zu der Zeit sonst nur Die Fantastischen Vier und die Heidelberger Hip-Hop-Gruppe Advanced Chemistry gemacht.

Wer gehörte zu Fettes Brot?

König Boris, Doktor Renz und Björn Beton haben nicht nur komische Künstlernamen, sie haben auch Generationen von Menschen mit ihrer Musik begleitet und geformt. Doch wer sind die Jungs überhaupt?

Tour und Konzerte – hier kannst du Fettes Brot ein letztes Mal erleben

Sofort weg sind die Jungs aus Hamburg aber nicht. Im nächsten Jahr soll es noch eine große Abschiedstour geben. Außerdem haben die Drei ihre erste Greatest-Hits-Platte angekündigt und versprechen ihren Fans einige weitere Überraschungen, die sie noch auf ihrer Liste stehen haben.

Die „Fettes Brot…is history“-Tour:



09.04.2023: Stadthalle in Offenbach

27.04.2023: Lanxess-Arena in Köln

02.05.2023: Porsche-Arena in Stuttgart

Tickets sind ab dem 02.09.22 zu kaufen.

An Tagen wie diesen – Fettes Brot

Ein sehr ernster Text und ein blutiger Auftritt bei Viva und Panzer im Video – mit An Tagen wie diesen beweisen Fettes Brot, dass sie nicht nur die fröhlichen Spaß-Rapper von nebenan sind. Bei Die größten Hits und ihre Geschichte erzählen Björn Beton, König Boris und Dokter Renz, was hinter diesem Song steht und wie sie auf der Suche nach der perfekten Stimme für An Tagen wie diesen auf den Sänger Pascal Finkenauer gestoßen sind. Aber nicht nur er, sondern auch Falco ist für die Entstehung von An Tagen wie diesen von zentraler Bedeutung. Im Interview mit SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler erzählen sie von ihrem legendären Blut-Auftritt bei der Viva Comet Preisverleihung im Jahr 2005. Auch Jahre später erinnern sich Fettes Brot noch sehr genau daran, mit wie viel Aufregung sie bei diesem speziellen Auftritt auf die Bühne gegangen sind und wie die Unterhose von Dokter Renz plötzlich voller Blut war. Das ganze Video findest du hier: 👇

Jein – Fettes Brot

Dank Jein sind Fettes Brot dem größten Fluch des Musikbusiness entkommen: Sie waren kein One-Hit-Wonder mehr. Im Jahr 1996 gelingt den Hip Hoppern mit Jein nach Nordish By Nature ihr zweiter Hit und sie erschaffen gleichzeitig und ganz nebenbei auch noch den ersten Popsong, in dem die Mischung aus Ja und Nein verwendet wird. Was Alkohl am Morgen und Björn Betons Eltern zum Song beigetragen haben, erfährst du hier:

Nordish By Nature – Fettes Brot

Der erste Hit von Fettes Brot kam 1995 und heißt Nordish By Nature. Der Song spielt auf die in den frühen 90er-Jahren erfolgreichen Rapper von Naughty by Nature an. Wie sich in diesem Zusammenhang ein Baseball-Schläger in einen Aal verwandelt hat und was Naughty by Nature über den Song von Fettes Brot denken, siehst du hier:

Emanuela – Fettes Brot

Die größten Hits und ihre Geschichte 31.8.2022 Emanuela – Fettes Brot Dauer 4:50 min

„Mit dem Fahrrad durch Venezuela“ – das wäre 2005 fast die erste Zeile der damals neuen Single von Fettes Brot gewesen. Dann ändert die Band den Text in „Lass die Finger von Emanuela“ und schafft damit einen ihrer bekanntesten Hits. Statt Fahrradfahren gibt es Musical-Anspielungen, König Boris möchte mit „Emanuela“ die „West Side Story“ von Fettes Brot verwirklichen. Schau hier in das Interview mit SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler rein und entdecke, was den Song so außergewöhnlich macht.

Fettes Brot im Interview

2019 waren Fettes Brot bei Sabrina Kemmer im SWR3-Interview. Wie ihre Fussel im Bauchnabel aussehen und was ihr über das Album Lovestory wissen solltet, gibt es hier: