Alle Festivals 2021 sind abgesagt – das wollen die Macher vom „Fusion-Festival" in Mecklenburg-Vorpommern ändern: Sie haben eine umfassende Strategie entwickelt, damit 70.000 Menschen an zwei Wochenenden trotz Corona auf einem Konzert feiern können.

Das Festival in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) soll in diesem Jahr an zwei Wochenenden stattfinden: vom 24. bis 27. Juni und von 1. bis 4. Juli. Im letzten Jahr wurde es wegen Corona abgesagt – so wie alle anderen Festivals auch.

Veranstalter wollen die „Fusion" mithilfe von PCR-Tests durchführen

Die Veranstalter der „Fusion“ kündigten jetzt an, das Festival „ unter Berücksichtigung und verantwortungsvoller Bewertung der pandemischen Gesamtsituation Ende Juni realisieren“. Voraussetzung ist, dass zur Festivalzeit Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern erlaubt ist – und das Konzept von den zuständigen Behörden genehmigt wird.

Die Festivalmacher beklagen, dass innovative Wege, „die uns gar aus der Pandemie führen könnten, Mangelware“ seien. Das wolle man mit dem eigenen Vorgehen ändern.

Corona-Tests für alle Besucher und Mitwirkenden

Damit die „Fusion“ stattfinden kann, sollen sämtliche Besucher und Mitwirkenden mithilfe von Massentests auf das Coronavirus getestet werden. Das soll am Tag der Anreise und noch ein weiteres Mal während des Events geschehen.

Die Tests würden von den Veranstaltern und deren Partnern durchgeführt. Dafür gäbe es ein Testlabor auf dem Gelände, das je 35.000 Gäste an zwei Wochenenden die Tests macht. Bei zweimaliger Testung wären das 140.000 PCR-Proben.

So erreichen wir, dass am Ende das Infektionsrisiko auf ein absolutes Minimum reduziert wird.

Mit ihrem Konzept von PCR-Massentests wollen sie auch anderen Festivals und Kulturveranstaltungen eine Zukunftsperspektive unter Pandemiebedingungen aufzeigen, heißt es weiter. Das sei in einer so großen Dimension allerdings eine Herausforderung - sowohl logistisch, als auch von den Kosten.

Festival-Tickets aus 2020 bleiben gültig

Mit 70.000 Besuchern ist die „Fusion“ eines der größten Musik- und Kulturfestivals in Deutschland. Schon gekaufte Tickets aus 2020 sind für 2021 gültig.

Ob das Festival-Hygienkonzept wirklich genehmigt wird, ist noch offen. Unter den derzeitigen Bedingungen wäre ein solches Festival nicht genehmigungsfähig. Das Konzept liege allen Behörden vor, darunter auch Land und Kreisgesundheitsamt. Im Kreis war der Inzidenzwert zuletzt auf 88,7 gestiegen.