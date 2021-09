Gegen Armut und für Umweltschutz beteiligen sich Weltstars wie Coldplay, Billie Eilish, Ed Sheeran, Metallica oder Elton John an diesem Wochenende an einem Mega-Musik-Event.

Hier kannst du Global Citizen Live heute ab 19 Uhr bis Sonntag 19 Uhr anschauen:

„Global Citizen Live – Defend the planet. Defeat poverty“, auf Deutsch: „Verteidige den Planeten. Besiege die Armut.“ Unter diesem Motto tun sich viele berühmte Künstlerinnen und Künstler heute (deutsche Zeit: Samstag 19 Uhr bis Sonntag 19 Uhr) im Namen der Organisation Global Citizen zusammen und spielen ein einmaliges 24-stündiges Livestream-Event. Auftreten werden sie auf der ganzen Welt: unter dem Eifelturm in Paris, im Central Park in New York, in London, Los Angeles, Lagos, Rio de Janeiro, Soul und Sydney.

Durch die Musik will die Organisation zusammen mit den Acts auf wichtige Gesellschaftsthemen wie Umweltschutz, Armut und Hungerkrisen aufmerksam machen. Vor allem geht es dabei um die Zeit nach Corona. Mit ihrer Kampagne ruft Global Citizen Politik und Wirtschaft dazu auf, sich jetzt um eine gerechtere Welt nach der Pandemie zu kümmern.

Mit dabei sind unter anderem diese Bands, Künstlerinnen und Künstler:

Billie Eilish, Black Eyed Peas, BTS, Camila Cabello, Coldplay, Cyndi Lauper, Demi Lovato, Duran Duran, Ed Sheeran, Elton John, Green Day, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Måneskin, Metallica, OneRepublic, Rag'n'Bone Man, Shawn Mendes oder Stevie Wonder.

Ich hatte ein langes, intensives Zoom-Meeting mit den Leuten von Global Citizen. Sie haben mir viele traurige Dinge gezeigt. Danach wollte ich mich einfach daran beteiligen. Ich finde es großartig, was sie versuchen. Sie versuchen die Welt zu retten! Dafür gebe ich gerne etwas von meiner Zeit her.

Global Citizen Live ist bereits das vierte große Charity-Event dieser Art. Beim Spenden-Konzert One World: Together At Home, das unter anderem von Lady Gaga mitveranstaltet wurde, kamen im Frühjahr 2020 fast 130 Millionen Dollar zusammen.

Im Sommer bei Global Goal: Unite For Our Future waren es 1,3 Milliarden und bei VAX LIVE: The Concert To Reunite The World 302 Millionen Dollar. Dieses Geld wird konkret für den Kampf gegen die Corona-Pandemie eingesetzt.