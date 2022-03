Es ist eine der wichtigsten Nächte in der Musikwelt: Die Grammy Awards. Verliehen werden sie am 3. April in Las Vegas. Wer holt dieses Jahr die meisten goldenen Grammofone?

Eigentlich hätten die Grammys bereits am 31. Januar in Los Angeles vergeben werden sollen. Aufgrund der Omikron-Variante des Coronavirus wurde der Termin verschoben. Doch auch jüngste Ereignisse in der Musikwelt nehmen erneut Einfluss auf den Musikpreis.

Foo Fighters sollten bei Grammys 2022 spielen

Taylor Hawkins ist tot. Seit diese Nachricht am Wochenende bekannt wurde, trauert die Musikwelt. Künstlerinnen und Künstler wie Elton John oder Miley Cyrus widmeten dem Schlagzeuger der Foo Fighters Songs bei ihren Konzerten, viele Rockmusiker verabschiedeten sich mit emotionalen Worten in den sozialen Netzwerken von Hawkins.

Nur wenige Tage vor Hawkins‘ Tod war ein Auftritt der Foo Fighters bei den Grammys angekündigt worden. Bisher gibt es noch keine Informationen darüber, wie die Band oder die für den Musikpreis verantwortliche Recording Academy jetzt damit umgehen. Die Foo Fighters sind in den drei Kategorien „Bester Rock-Song“, „Bestes Rock-Album“ und „Beste Rock Performance“ nominiert.

Kanye West darf nicht bei den Grammys auftreten

Nominiert ist er zwar noch – und das sogar fünfmal – aber spielen wird Rapper Kanye West bei der Show nicht. Der Grund dafür: sein Verhalten im Internet. Offenbar sei ein Auftritt des Rappers geplant gewesen, doch die Recording Academy habe ihm diesen kurzfristig abgesagt, berichten amerikanische Medien. Bei Instagram war Kanye West, der sich seit kurzem noch noch Ye nennt, über seine Ex-Frau Kim Kardashian und deren neuen Lebensgefährten hergezogen. Nach einem Beitrag über den Comedian Trevor Noah, Moderator der diesjährigen Grammys, wurde Kanye Wests Instagram-Account aufgrund von Hassrede gesperrt. Auch dabei war es inhaltlich um seine Ex-Frau gegangen.

Highlights der Show: Auftritte bei den Grammys 2022

Der Auftritt der Foo Fighters ist völlig unklar, Kanye West wurde ausgeladen, aber diese Auftritte bei den Grammys 2022 werden stattfinden: die frischgekürte Oscar-Gewinnerin Billie Eilish, die siebenfach nominierte Olivia Rodrigo und Rapper Lil Nas X. Außerdem sind Live-Performances von Jazz-Musiker, Songwriter und Bandleader Jon Batiste – er hat dieses Jahr die meisten (11) Nominierungen – Country-Sänger Chris Stapleton und Rapp-Legende Nas angekündigt.

Corona-Fall: Können BTS bei den Grammys spielen?

Angekündigt sind auch die K-Pop-Superstars BTS, doch jetzt gab ihre Agentur Big Hit Music bekannt, dass sich das jüngste Bandmitglied Jungkook mit Corona infiziert hat. Wie das Musikportal NME berichtet, ergab ein Test kurz nach der Ankunft in Amerika das positive Ergebnis. Der Musiker befinde sich jetzt mit leichten Symptomen in Quarantäne. Von einer Absage des Grammy-Auftritts war keine Rede. Geplant sind auch vier weitere Auftritte von BTS in Las Vegas. Ob Jungkook daran teilnehmen könne, würden die örtlichen Covid-19-Vorschriften bestimmen, heißt es von der Agentur.

Liste der Nominierten in den wichtigsten Kategorien

Record of the Year/Aufnahme des Jahres

ABBA - I Still Have Faith in You

Jon Batiste - Freedom

Tony Bennett & Lady Gaga - I Get a Kick Out of You

Justin Bieber Featuring Daniel Cesar & Giveon - Peaches

Brandi Carlile - Right on Time

Doja Cat Featuring SZA - Kiss Me More

Billie Eilish - Happier Than Ever

Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

Olivia Rodrigo - Drivers License

Silk Sonic - Leave the Door Open

Album of the Year/Album des Jahres

We Are - Jon Batiste

Tony Bennett & Lady Gaga - Love for Sale

Justin Bieber - Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat - Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish - Happier Than Ever

H.E.R. - Back of My Mind

Lil Nas X - Montero

Olivia Rodrigo - Sour

Taylor Swift - Evermore

Kanye West - Donda

Song of the Year/Song des Jahres

Ed Sheeran - Bad Habits

Alicia Keys & Brandi Carlile - A Beautiful Noise

Olivia Rodrigo - Drivers License

H.E.R. - Fight for You

Billie Eilish - Happier Than Ever

Doja Cat Featuring SZA - Kiss Me More

Silk Sonic - Leave the Door Open

Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

Justin Bieber Featuring Daniel Cesar & Giveon - Peaches

Brandi Carlile - Right on Time

Best New Artist/Beste neue Künstlerin – bester neuer Künstler

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Best Pop Solo Performance/Beste Pop-Solo-Performance

Justin Bieber - Anyone

Brandi Carlile - Right on Time

Billie Eilish - Happier Than Ever

Ariana Grande - Positions

Olivia Rodrigo - Drivers License

Best Pop Group Performance/Beste Pop-Gruppen-Performance

Tony Bennett & Lady Gaga - I Get a Kick Out of You

Justin Bieber & Benny Blanco - Lonely

BTS - Butter

Coldplay - Higher Power

Doja Cat Featuring SZA - Kiss Me More

Best Pop Vocal Album/Bestes Pop-Gesangs-Album

Justin Bieber - Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat - Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish - Happier Than Ever

Ariana Grande - Positions

Olivia Rodrigo - Sour

Best Rock Performance/Beste Rock-Performance

AC/DC - Shot in the Dark

Black Pumas - Know You Better (Live From Capitol Studio A)

Chris Cornell - Nothing Compares 2 U

Deftones - Ohms

Foo Fighters - Making a Fire

Best Rock Song/Bester Rock-Song

Weezer - All My Favorite Songs

Kings of Leon - The Bandit

Mammoth WVH - Distance

Paul McCartney - Find My Way

Foo Fighters - Waiting on a War

Best Rock Album/Bestes Rock-Album

AC/DC - Power Up

Black Pumas - Capitol Cuts - Live From Studio A

Chris Cornell - No One Sings Like You Anymore Vol. 1

Foo Fighters - Medicine at Midnight

Paul McCartney - McCartney III

Best Alternative Music Album/Bestes Alternative-Musik-Album

Fleet Foxes - Shore

Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power

Japanese Breakfast - Jubilee

Arlo Parks - Collapsed in Sunbeams

St. Vincent - Daddy’s Home

Best R&B Performance/Beste R&B-Performance

Snoh Aalegra - Lost You

Justin Bieber Featuring Daniel Cesar & Giveon - Peaches

H.E.R. - Damage

Silk Sonic - Leave the Door Open

Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings

Best R&B Song/Bester R&B-Song

H.E.R. - Damage

SZA - Good Days

Giveon - Heartbreak Anniversary

Silk Sonic - Leave the Door Open

Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings

Best R&B Album/Bestes R&B-Album

Snoh Aalegra - Temporary Highs in the Violet Skies

Jon Batiste - We Are

Leon Bridges - Gold-Diggers Sound

H.E.R. - Back of My Mind

Jazmine Sullivan - Heaux Tales

Best Music Video/Bestes Musikvideo

AC/DC - Shot in the Dark

Jon Batiste - Freedom

Tony Bennet & Lady Gaga - I Get a Kick Out of You

Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon - Peaches

Billie Eilish - Happier Than Ever

Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)