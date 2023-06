Die Konzerte der aktuellen Tour von Schlagerstar Helene Fischer gleichen eher einer Akrobatikshow. Eine Nummer am Trapez ging in Hannover offenbar schief.

Sonntagabend, ZAG Arena Hannover: Es ist das 42. Konzert der laufenden Tour und das fünfte in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Nach der Show soll Pause sein, bis Ende August in Köln der zweite Teil der Tour beginnt. Aber mit dem feierlichen Abschluss von Tourteil eins wird es nichts.

Helene Fischer – Schlager meets Cirque du Soleil

Für die die Tour zum aktuellen Album „Rausch“ hat Helene Fischer mit Experten des berühmten Cirque du Soleil zusammengearbeitet. Bei den Konzerten wirbelt die Schlagersängerin so auch bei einigen Nummern in luftiger Höhe herum. Diese Zusammenfassung eines ihrer Konzerte in Hamburg gibt einen Eindruck davon, wie so eine Helene-Fischer-Show aussieht:

Helene Fischer verletzt sich am Trapez

Eine Einlage am Trapez klappte bei der letzten Show in Hannover dann aber nicht, wie sie sollte. Auf einem Video bei Twitter ist zu sehen, wie die 38-Jährige sich fallen lässt und offenbar mit ihrem Gesicht an der Trapezstange hängenbleibt. In der Luft baumelnd singt sie zunächst normal weiter. Nach dem Lied sieht man sie mit blutüberströmtem Gesicht und Blutspritzern an den Beinen. Sie müsse das erstmal wegmachen gehen, sagt Fischer: „ Alles ist in Ordnung, okay? Sorry! “

Helene Fischer hat sich beim Konzert in Hannover gerade schwer am Trapez verletzt🥺 Konzert wurde abgebrochen und wird verständlicherweise nicht fortgesetzt - und sie macht einfach weiter obwohl sie ein Loch in der Stirn hat…gute Besserung

Das Konzert wurde da – etwa eine Stunde nach Beginn – unterbrochen und später abgebrochen. Fischer habe sich in ärztliche Behandlung begeben, teilte eine Sprecherin des Veranstalters Live Nation mit.

Helene Fischer: nicht die erste Bühnenverletzung

Die artistische Bühnenshow forderte bereits im März ihren Tribut: Helene Fischer zog sich während der Proben für die Tour eine Rippenfraktur zu. Einige Auftritte mussten deshalb verschoben werden.

Auch Robbie Williams bricht Konzert ab

Aus einem ganz anderen Grund musste Robbie Williams sein Konzert am Wochenende abbrechen. Nur drei Songs schaffte er am Samstagabend beim Pinkpop Festival in den Niederlanden – und selbst die ließ er einem Bericht in der niederländischen Zeitung AD zufolge vor allem von seinen Backgroundsängern und dem Publikum singen. „ Ich bin am Arsch “, habe er dann außer Atem gesagt. Und mit spitzbübischem Lächeln: „ Es ist Long Covid . Nicht mein Alter, ihr Drecksäcke! “

