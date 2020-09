Es war einer der weltweiten Sommerhits in diesem Jahr: Jerusalema von Master KG, ein DJ und Produzent aus Südafrika. Während des Liedes kommt immer wieder ein spezieller Ausruf, ein Laut, ein Wort vor: „Eish“. SWR3Land wollte wissen, was „Eish bedeutet und hat den Song kurzerhand umgedichtet.

Master KGs Ausruf in Jerusalema

Der Text von Jerusalema ist spirituell und handelt von der religiösen Stadt Jerusalem und dem Schutz Gottes. Aber was bedeutet dieser Ausruf „Eish“ in Südafrika?

Denken Sie einfach an einen Moment, wo Sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen: „Eish, die haben mich erwischt“, „Eish, ich habs vergessen“, „Eish, jetzt muss ich da auch noch hin“ oder „Eish, das ist aber krass“.

„Eish“ ist ein Überraschungsausdruck. Meistens eher unangenehm, es kann aber auch Beeindruckung sein. Lara Krause, Dozentin am Institut für Afrikastudien in Leipzig

Ausgesprochen wird das Wort im Südafrikanischen entweder „Aisch“ oder „Isch“.

Jerusalema mit Überraschungsausdrücken aus SWR3Land

In SWR3Land gibt es viele verschiedene Laute oder Dialektwörter, die wie „Eish“ als Überraschungsausdruck verwendet werden: Steffi aus Karlsruhe sagt „Eiderdaus“, Aylin aus Berlin „Uff“, Kai ist oft in Luxemburg unterwegs und dort heißt es „Oh Freck“. Andreas ist in Bayern groß geworden und sagt „Jessas“, bei Ute aus dem Westerwald gibt es die Kurzform davon – nämlich „Jess“ und bei Ewald aus der Nordeifel heißt es „Waa“. Frank weiß, im Elsass sagt man „Uffadeckl“.

All diese verschiedenen Ausrufe aus ganz SWR3Land haben wir neu mit dem südafrikanischen Song vermischt und so ist eine eigene Dialekt-Version von Jerusalema entstanden.

So klingt Jerusalema von Master KG im Original – mit „Eish“: