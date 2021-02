Der deutsche Beitrag beim Eurovision Song Contest 2021 könnte für gute Laune sorgen. Das lassen zumindest die ersten Infos vermuten. Denn Jendrik Sigwart tritt im Mai in Rotterdam an. Und der 26-Jährige sprüht vor Energie.

Mit guter Laune und glitzernder Ukulele nach Rotterdam: Der Hamburger Musical-Darsteller und Singer-Songwriter Jendrik Sigwart tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in den Niederlanden an. In diesem Video stellt der ESC den deutschen Kandidaten vor:

Jendrik von zwei Jurys zum ESC-Kandidaten gewählt

Der 26-Jährige hat in einem mehrstufigen Auswahlverfahren die beiden ESC-Jurys - zum einen 20 Musikexperten, zum anderen 100 ESC-Fans - überzeugt. Im vergangenen Jahr war der ESC coronabedingt abgesagt worden. Im Jahr davor war Deutschland Vorletzter geworden.

„Jendrik ist durch und durch authentisch, hat eine tolle Ausstrahlung und unglaubliche Entertainment-Qualitäten. Er hat völlig zurecht die ESC-Jurys überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass er für Deutschland antritt“, sagte Alexandra Wolfslast, die Chefin der deutschen ESC-Delegation laut Mitteilung vom Samstag in Hamburg.

Jendriks ESC-Song wird erst Ende Februar verraten

Mit welchem Lied Jendrik am 22. Mai 2021 in Rotterdam ins Rennen geht, will der Sender am 25. Februar 2021 bekanntgeben. Jendrik ist Musical-Darsteller „und schreibt mit großer Leidenschaft seit Jahren eigene Songs“, wie der NDR mitteilte.

Der ESC sei schon lange sein Traum gewesen. Im Sommer habe er seine coronabedingt auftrittsfreie Zeit genutzt, um einen Song und ein dazugehöriges Musikvideo zu produzieren. Sein Lieblingsinstrument ist die Ukulele.