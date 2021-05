Seit Wochen wurde spekuliert – jetzt haben Jennifer Lopez und Alex Rodriguez in einem gemeinsamen Statement ihre Trennung bestätigt, die Verlobung ist aufgelöst.

Im März hatten die beiden noch Medienberichte über eine Trennung dementiert. Sie erklärten zwar, dass es Probleme gebe, sie aber weiter an ihrer Beziehung arbeiten würden. Jetzt bestätigten Jennifer Lopez und Alex Rodriguez ihre Trennung. In einem Statement für die Today-Show sagten sie:

„Wir haben gemerkt, dass wir als Freunde besser funktionieren und freuen uns darauf, es zu bleiben.“ Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

„Wir wünschen uns gegenseitig und unseren jeweiligen Kindern das Beste“, hieß es weiter. Die Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin und der ehemalige Baseball-Profi waren seit Anfang 2017 ein Paar. Vor zwei Jahren verlobten sie sich.

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez – J.Lo und A-Rod

J.Lo, wie Jennifer Lopez auch gennant wird, wurde mit Songs wie „Let's Get Loud“ und „Jenny From The Block“ berühmt und gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Beim Super Bowl 2020 führte sie zusammen mit Shakira die Halbzeitshow an. Sie war dreimal verheiratet und hat zwei Kinder.

Alex Rodriguez, auch A-Rod genannt, feierte während seiner Baseball-Karriere unter anderem in New York große Erfolge. Im November 2009 gewann er mit den New York Yankees die World Series. Er war einmal verheiratet und hat zwei Kinder.