Sein Song Music machte ihn bekannt. Mit 72 Jahren ist der britische Musiker John Miles gestorben.

Er sei im Alter von 72 Jahren nach kurzer Krankheit friedlich eingeschlafen, teilte Manager Cliff Cooper von der Orange Electronic Music Company mit. In einem Posting seiner Familie auf der Facebook-Seite des Künstlers heißt es in Anlehnung an die erste Zeile des Songs: „You were our first love and will be our last.“ Auf Deutsch: „Du warst unsere erste Liebe und wirst unsere letzte sein.“ John Miles war fast 50 Jahre mit seiner Frau Eileen verheiratet, hat zwei Kinder und zwei Enkelkinder.

Music machte John Miles weltberühmt

Bekannt war John Miles vor allem für seine Pop-Hymne Music aus dem Jahr 1976. Music schaffte es unter anderem in Deutschland, in der Schweiz und im Vereinigten Königreich in die Top Ten der Charts. Mit diesem Hit war er auch regelmäßiger Bestandteil der Konzertreihe Night Of The Proms, bei der klassische Musik und Popmusik aufeinandertreffen.

Und für den SWR1-Hitparaden-Flashmob im Jahr 2019 war John Miles sogar persönlich in Landau mit dabei:

John Miles als Gitarrist bei Tina Turner

John Miles arbeitete neben seiner eigenen Karriere für andere Künstler, unter anderen als Studiomusiker in den legendären Abbey Road Studios in London. Er war Teil des Alan Parsons Project und ging mit Tina Turner als musikalischer Leiter und Leadgitarrist auf Tour.