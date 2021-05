Justin Timberlake ist einer der erfolgreichsten amerikanischen Künstler. Allem voran natürlich als Musiker und Sänger, aber auch als Schauspieler. Justin Timberlake ist ein Sunny-Boy. Skandale hatte er in seiner Karriere nur einen einzigen.

Ich mag so viel unterschiedliche Musik und höre ständig neues Zeug. Musik ist ein so wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ihr werdet mich kaum ohne Kopfhörer irgendwo sehen, egal ob zuhause oder unterwegs. Und so suche und finde ich ständig neue Musik, egal, ob die Musik Retro oder Vintage oder alt ist. Hauptsache sie ist neu für mich! Justin Timberlake

Erste Fernsehauftritte mit Britney Spears

Justin Randall Timberlake wurde 1981 in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee geboren. Schon Ende der 80er Jahre war er im Fernsehen zu sehen. Neben anderen späteren Superstars wie Britney Spears und Christina Aguilera moderierte er den New Mickey Mouse Club.

Boygroup-Teenie-Star Justin Timberlake

Mitte der 90er wurde Justin Timberlake für die Boygroup *NSYNC gecastet, mit der er Hits wie I Want You Back, Tearin‘ Up My Heart oder Bye Bye Bye hatte. Sein Image als Songwriter von *NSYNC ermöglichte Justin Timberlake den Start für die Solo-Karriere. Einer seiner ersten eigenen Hits vom Debütalbum Justified von 2002 war Cry Me A River.

Nipplegate – Der Super-Bowl-Skandal von Justin Timberlake und Janet Jackson

2004 spielte Justin Timberlake einen Halbzeitauftritt beim Super Bowl – mit dem vermutlich einzigen Skandal seiner Karriere, der als Nipplegate in die Geschichte einging. Justin Timberlake riss am Ende des Auftritts am Oberteil seiner Duett-Partnerin Janet Jackson, sodass kurz deren nackte Brust zu sehen war. Der Zwischenfall wurde später als Fehler in der Garderobe dargestellt.

Justin Timberlakes Auftritt beim Super Bowl 2018 verlief ohne Skandal, dafür mit allen seinen Hits.

Musik- und Filmstar Justin Timberlake

Justin Timberlake veröffentlichte viele erfolgreiche Alben mit Hits wie Mirrors, Sexy Back oder What Goes Around Comes Around und startete seine Karriere als Schauspieler. Erfolg hatte er unter anderem im Facebook-Film The Social Network von 2010. In dem Musik-Animations-Film Trolls lieh er einer der Hauptfiguren seine Stimme.

Justin Timberlake mit 40 zum zweiten Mal Vater

In einer amerikanischen Talk-Show verkündete er zusammen mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin Jessica Biel, die Geburt seines Sohnes Phineas. Musikalisch war er zuletzt besonders mit seinem Song Say Something erfolgreich, zu dem er mit Duett-Partner und Country-Sänger Chris Stapleton ein beeindruckendes One-Shot-Musikvideo gedreht hat.

US-Wahl: Justin Timberlake feiert Präsident Biden

Als einer von vielen Künstlern feierte Justin Timberlake den Wahlsieg von Joe Biden und trat nach der Amtseinführung in der TV-Show Celebrating America auf.