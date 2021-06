Sie sind drei der bekanntesten und erfolgreichsten Sängerinnen unserer Zeit: Shakira, Alicia Keys und Katy Perry. Von Shakira gibt es Donnerstagabend ein MTV Unplugged Live-Konzert in SWR3.

Gerade ist es kaum möglich, auf Konzerte zu gehen. Deshalb bringen wir Live-Musik zu euch nach Hause! Von 20 bis 21 Uhr spielen wir am Donnerstagabend (17.06.) ein Live-Konzert. Welches, das hat SWR3Land entschieden.

Shakira – MTV Unplugged: Das spanische Album

Die kolumbianische Latin/Pop-Sängerin Shakira nahm mit MTV Unplugged 1999 in New York das erste Livealbum ihrer Karriere auf. Es brachte der Sängerin einen Grammy Award in der Kategorie Best Latin Pop Album und war ihr Durchbruch in Amerika. Das Besondere: Die Songs von Shakiras Unplugged-Konzert sind komplett auf Spanisch gesungen, eine Premiere in der Geschichte von MTV Unplugged. Ihr erstes Album mit englischsprachigen Liedern wie Whenever, Wherever oder Underneath Your Clothes veröffentlichte sie erst nach MTV Unplugged. Darauf finden sich Lieder wie Sombra De Ti oder Inevitable.

Alicia Keys – Unplugged: Das Erfolgs-Album

Für die amerikanische Soul-Sängerin Alicia Keys war Unplugged das erste Livealbum ihrer Karriere. Aufgenommen für die Konzertreihe MTV Unplugged wurde es 2005 in New York. Es besteht aus Liedern wie Fallin' und If I Ain't Got You aus ihren beiden Alben Songs In A Minor und The Diary Of Alicia Keys. Alicia Keys schaffte es mit ihrem Unplugged-Album direkt auf Platz eins der amerikanischen Charts. Mit über 245.000 verkauften Platten nach einer Woche brach sie den Rekord von Nirvana, als bestes Debüt eines MTV Unplugged Albums.

Katy Perry – MTV Unplugged: Das Star-Album

Die amerikanische Pop-Sängerin Katy Perry hatte gerade ihr Album One Of The Boys inklusive des Hits I Kissed A Girl veröffentlicht, als sie 2009 ihr akustisches Konzert für die Reihe MTV Unplugged in New York spielte. Nach über 100 Konzerten wollte der Musiksender jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer ansprechen und wählte deswegen bekannte Popkünstlerinnen wie Katy Perry aus. Die hatte großes Interesse an einem Unplugged-Konzert, da sie so die Geschichten hinter ihren Songs erzählen konnte. Für ein Ticket mussten Fans ein Foto schicken und erklären, warum sie Fans von Katy Perry sind.