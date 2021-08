Die Open-Air-Saison ist praktisch vorbei und wieder steht die Eventbranche vor einer schwierigen Zeit. Veranstalter fordern Planungssicherheit und wollen die 2G-Regelung. Schnelltests würden dann nicht mehr reichen um Veranstaltungen zu besuchen.

CTS Eventim, ein großes Netzwerk aus Ticket-Börse und Veranstaltungsfirmen, hat im zweiten Quartal dieses Jahres wieder mehr Konzertkarten verkauft. Die Open-Air-Sasison lief für viele Veranstalter gut. Aber jetzt kommt der Herbst, Konzerte unter freiem Himmel sind bald nicht mehr möglich.

Eventfirmen rechnen bei Indoor-Konzerten mit einer Auslastung von ungefähr 50 Prozent – je höher die Inzidenz, desto weniger Besucher, sagt Verena Campailla-Heinz, Veranstalterin aus Rheinland-Pfalz bei Mainzplus Citymarketing im SWR3-Interview.

Wir passen uns, wie eigentlich auch in den letzten Monaten, immer den jeweiligen Situationen an. Man muss von Tag zu Tag neu planen und neu schauen was ist.

Branche fordert bundesweit einheitliche Regeln

Planungssicherheit. Das ist das Stichwort. Veranstaltungen brauchen Vorlaufzeit. Ein Problem dabei ist: Wenn Bands auf Tour sind, spielen sie oft in ganz Deutschland, in unterschiedlichen Bundesländern. Und überall gibt es andere Einschränkungen. In Baden-Württemberg im Moment weniger als in Rheinland-Pfalz.

Für die gesamte Kulturbranche wäre eine Planungssicherheit natürlich unfassbar wichtig und ich denke auch vielleicht eine gleiche Planungssicherheit für alle Bundesländer. Das heißt: Gleiche Maßnahmen, gleiche Einschränkungen.

Ansonsten ist die Gefahr, dass ein Konzert wochen- und monatelang vorbereitet wird und doch kurzfristig abgesagt werden muss. Schlecht für alle: Veranstalter, Künstler und Besucher. Große deutsche Konzertagenturen wie Semmel Concerts stimmen der Forderung nach einheitlichen Lösungen für ganz Deutschland zu.

Konzerttourneen werden allerdings erst dann wieder möglich sein, wenn es in Deutschland keinen Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen gibt, sondern die Länder sich endlich auf ein einheitliches Öffnungsszenario einigen.

Kommt das Hamburger-2G-Modell für ganz Deutschland?

Im Moment gilt für Konzerte die 3G-Regel. Also: Geimpft, getestet oder genesen. Doch jetzt fordern Konzertveranstalter das Hamburger Modell – also Getestete ausschließen?

Was ist das Hamburger Modell? Bei der 2G-Option, die von Samstag an in Hamburg möglich ist, können Veranstalter entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genesene einlassen, die dann weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind, oder ob sie weiter das 3G-Modell nutzen wollen. Dieses bezieht Getestete und damit Ungeimpfte ein, unterliegt aber den bisherigen Corona-Einschränkungen.

Anders geht es gar nicht, sagt der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. 2G hält Präsident Jens Michow für den Moment für die einzige Alternative.

Solange es Kapazitätsbeschränkungen und Abstandsregeln gibt, machen Veranstaltungen wirtschaftlich keinen Sinn. Wir hoffen, dass das Hamburger 2G-Modell eine Blaupause für alle anderen Bundesländer ist.

Auch Marek Lieberberg, Geschäftsführer von Live Nation, spricht sich für das Hamburger Modell aus. In vielen Ländern, darunter Großbritannien und den USA, seien Live-Konzerte – meist ohne Einschränkungen – bereits wieder möglich. Mit 2G könnten mehr Besucher zu Konzerten kommen. Also gäbe auch mehr Einnahmen. Weiter mit Abstandsregeln halten viele Betriebe nicht mehr lange durchhalten, befürchtet Michow. Geregelt werden könnte die 2G-Regelung über das Hausrecht. Aber Verena Campailla-Heinz ist da vorsichtig. Vor allem bei Konzerten, für die schon Tickets gekauft wurden.

Dann müssen wir ja jedem einzelnen Kunden sagen: Man darf die Veranstaltung zukünfitg nicht mehr besuchen. Bei bereits verlegten Terminen sehe ich das doch sehr kritisch.

Da PCR-Tests weitaus zuverlässigere Ergebnisse als Schnelltests lieferten, müsse es auch möglich sein, PCR-Getesteten den Zutritt zu Veranstaltungen ohne Kapazitätsbeschränkungen zu erlauben, sagt Michow. Wenn es bei 3G bleibt – wer bezahlt die Tests, die es für einen Konzertbesuch braucht? Ein PCR-Test kostet ja mehr als viele Konzert-Tickets. Das wären dann wohl die Besucher selbst.

Und wann werden Konzerte wieder so wie vor Corona? Oder: Werden sie das überhaupt?

Hätte man mich das im letzten Jahr gefragt, hätte ich gesagt: Spätestens im nächsten Sommer. Hygienemaßnahmen von Desinfektionsmittel, Warteschlangen, Abständen, das wird uns noch eine Zeit lang begleiten.

Die Bühnen beim Wacken-Festival 2019. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Absage für das Wacken-Ersatz-Festival

Das ursprünglich vom 16. bis 18. September geplante Festival Bullhead City mit bis zu 20.000 Fans pro Tag wurde am Montag aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung in der Region abgesagt.

In Anbetracht der derzeitigen Situation ist ein ausgelassenes Festival, wie es unsere Fans verdienen, aufgrund der zu ergreifenden Maßnahmen, zu denen unter anderem eine Maskenpflicht in nahezu allen Bereichen des Festivals gehört, nicht vorstellbar.

Zuvor war bereits das traditionelle Heavy-Metal-Festival mit rund 75.000 Fans erneut wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Auch andere Musiker wie Peter Maffay oder Steven Wilson mussten ihre für den Herbst geplanten Tourneen nochmals verschieben.