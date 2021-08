Kylie Minogue hat zwei Staatsbürgerschaften. Die australische, wegen ihres Vaters. Und die britische, wegen ihrer Mutter. Während des SWR3-Interviews ist Kylie Minogue aus London zugeschaltet, obwohl sie eigentlich gerne wieder zurück nach Australien möchte – zu ihrer Familie, die den Lockdown in Melbourne verbracht hat. Aber die Arbeiten für die Veröffentlichung ihres neuen Albums laufen auf Hochtouren. Disco erscheint am 6. November.

Kylie Minogues neues Album "Disco"

Kylies neues Album wurde von der Musik der 70er Jahre inspiriert. Vom Vibe der Disco-Ära. Für sie ist Disco aber nicht nur Tanzen und Spaß haben. Für Kylie Minogue bedeutet Disco und Club-Kultur, dass sich Menschen akzeptiert fühlen. Es geht um Emotionen und darum, sich mit sich selbst auseinanderzusetzten. Und das passiert eben auch durch Tanzen.

Einen großen Einfluss auf Disco hatten unter anderem die Bee Gees.

Ich habe die Bee Gees zwar nie getroffen, aber sie waren eine Inspiration für dieses Album. Genau wie Donna Summer, Chic, Diana Ross oder Gloria Gaynor. Es gibt so viele unglaublich gute Disco-Songs und tolle Styles.

Besonders die bunten Glitzerkostüme kommen Kylie Minogue dabei in den Kopf. Während der Aufnahmen zu ihrem Album hat sie sich Videos von Earth, Wind & Fire angesehen und dann ihre eigene Version von Disco-Musik im Jahr 2020 gemacht.

Kylie Minogues Kindheitstraum

Als Disco Mitte bis Ende der 70er Jahre seine Blütezeit hatte, war Kylie Minogue gerade zehn Jahre alt. Aber sie meint:

Meine Ohren waren reif genug.

Kylie erinnert sich an die Platten-Sammlung ihrer Eltern. Es gab zwar keine besonders gute Anlage, aber diesen Song hat sie als Kind immer und immer wieder aufgelegt:

Als Kind hatte Kylie Minogue die Fantasie entweder Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton John, bekannt unter anderem aus dem Tanzfilm Grease von 1978, oder Sängerin Agnetha von ABBA zu sein. Im SWR3-Interview hat sie außerdem einen Tagtraum verraten, den sie als Mädchen in dieser Zeit hatte:

Ihr Nachbar hört sie zufällig beim Singen und gibt sich als Plattenproduzent zu erkennen. Und so träumte Kylie schon als Zehnjährige davon, als Popstar ein Album aufzunehmen. Der Grundstein für Kylie Minogues Karriere – gelegt in der Disco-Zeit.

Kylie Minogues letztes Konzert

Anfang März, als die Corona-Pandemie begann sich auf der ganzen Welt auszubreiten, war Kylie Minogue gerade in Brasilien, um in Sao Paolo ein großes Konzert zu spielen.

@festivalgrls #InternationalWomensDay 💖

Den 6. März hat sie noch ganz genau vor Augen. Schon die Wochen vor dem Auftritt waren von einer großen Unsicherheit geprägt, bis ihr Management Kylie bestätigte, dass das Konzert stattfinden wird.

Gott sei Dank gab es in Brasilien keine Covid-19-Fälle, als wir nach dem Konzert wieder abgereist sind. Heute sieht das natürlich ganz anders aus. Dieses Konzert war mein letztes großes Event.

Nach dem Konzert in Brasilien ging es für Kylie nach London ins Studio, um an dem neuen Album zu arbeiten. Doch so langsam wurden alle, die an der Produktion beteiligt waren, nervös.

Im Studio hieß es ständig: Wascht Eure Hände! Dann kam der Lockdown und wir waren alle zu Hause.

Um weiterarbeiten zu können, hat sich Kylie direkt ein Home-Studio eingerichtet. Am Anfang ganz provisorisch, mit vielen Wolldecken als Dämpfung, damit der Sound passt.

Kylie Minogue wird zur Tontechnikerin

Daheim ausmisten, eine Sprache lernen, im Garten arbeiten. Damit haben sich viele im Lockdown beschäftigt. Kylie Minogue aber hat angefangen sich mit Mikrofonen und Aufnahme-Programmen auseinanderzusetzten. Zum ersten Mal in ihrer Karriere hat sie selbst ihre Gesangsspuren aufgenommen.

Auf der einen Seite stand die Zeit einfach still, nichts passierte. Auf der anderen Seite, als ich dann mein Home-Studio eingerichtet hatte, habe ich so viel Zeit mit Aufnehmen verbracht.

Kylie Minogues Back-Up-Mikrofon

Als Kylie 2017 ihr Album Golden aufnahm, legte sie sich ein Mikrofon für zu Hause zu. Einfach zur Sicherheit. Als sie dieses Mikrofon in der Quarantäne – immer noch frisch verpackt im Karton – gefunden hat, war ihre Freude groß, erzählte sie im SWR3-Interview. So konnte sie gleich mit dem Aufnahmen im Home-Studio beginnen – als sie fit genug im Umgang mit der Technik war.

Back to biz ... 🎤💻🔌📝🎧!!!

Hilfestellung beim Einrichten des Equipments gab es per Telefon von ihrem Produzenten aus Finnland und ihrem Techniker aus Nottingham.

Das hatte schon echt was von Comedy, wie ich dieses Equipment aufgebaut habe: Was ist das? Und wo kommt das hin? Und was passiert, wenn ich hier drücke? Und als dann alles an seinem Platz war dachte ich nur: Lass jetzt bloß nicht das Mikrofon fallen! Mach jetzt nicht wieder alles kaputt.

Zum Glück hatte Kylie zwei sehr geduldige Ansprechpartner – in zwei unterschiedlichen Zeitzonen – die ihr quasi Tag und Nacht zur Seite standen und immer erklären konnten, warum welches Lämpchen an den Aufnahme-Geräten jetzt leuchtet. An ihren Crash-Kurs zur Tontechnikern wird sie sich immer zurückerinnern, sagte Kylie im SWR3-Interview.

Kylie Minogue will zurück ins richtige Studio

Von einigen Künstler-Kollegen und Kolleginnen weiß Kylie, dass die ihr Home-Studio lieben. Denn dort können sie, ganz ohne Stress, ihre Gesangsspuren aufnehmen – wann und wie sie wollen. Auch Kylie hat manches an ihrem Home-Studio genossen. Dass dort einfach weniger Stress und Druck herrscht zum Beispiel und es keine festen Arbeitszeiten gibt. Aber sobald es wieder geht, will sie zurück in ein richtiges Tonstudio und zusammen mit anderen an Songs arbeiten. Trotzdem war Kylie sehr dankbar über die Möglichkeit, überhaupt weiter am Album arbeiten zu können. Das Aufnehmen im Home-Studio war für sie so etwas wie ein Zufluchtsort in der Pandemie.

Kylie Minogues Album "Disco" ohne Disco

Disco ist ein Album mit vielen tanzbaren Songs – veröffentlicht in einer Zeit, in der niemand in einer Disco zu den neuen Songs wie Magic tanzen wird.

Das Konzept und der Name des Albums ist Anfang des Jahres entstanden – noch bevor die Corona-Pandemie in Europa ein großes Thema war. Kylie muss zugeben, dass es einen Punkt gab, an dem sie alles in Frage gestellt hat. Passt so ein Album in diese Zeit oder wäre das einfach nur respektlos?

Ich habe das Feedback bekommen: Genau das ist, was die Leute jetzt brauchen. Ich habe mir selbst die Frage gestellt: Was erreiche ich, wenn ich das Album nicht veröffentliche. Und die Antwort war sehr leicht: Ich erreiche gar nichts.

Also blieb es bei Disco. Vielleicht eher eine Home-Disco oder eine Schlafzimmer-Disco? Kylie schlägt vor einfach zu Hause zu tanzen. So wie Freddy Mercury – Kylies Spirit Animal – im Musikvideo zu I Want To Break Free. Auch Kylie Minogue will ab jetzt nur noch so staubsaugen:

Kylie Minogues Live-Stream-Konzert

Damit ihre Fans zu ihren neuen Songs zu Hause tanzen können, gibt Kylie am 7. November – ein Tag nach Veröffentlichung des Albums – eine knapp einstündige Live-Stream-Performance.

Dabei wird sie in einer visuellen Welt auftreten, der Infinite Disco – der unendlichen Disco. Sie selbst würde es nicht als Konzert bezeichnen, weil: ohne Publikum kein Konzert. Neben den Songs des neuen Albums spielt Kylie auch alte Hits – die extra für den Live-Stream-Auftritt neu arrangiert wurden. In unserer Zeitzone wird die Performance am 7. November um 21 Uhr übertragen. Über Kylie Minogues Homepage können sich Fans für 17,50 Euro ein Ticket für den Stream kaufen.

Tickets for the INFINITE DISCO worldwide streamed performance on 7th November are on sale NOW! 💜✨💙 Link in bio⁠

Kylie Minogues Apell für die Zukunft

Zum Schluss des SWR3-Interviews sagte Kylie Minogue über die Corona-Zeit: