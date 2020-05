Mit einem großen Benefizkonzert im Netz haben etliche Megastars Geld für den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gesammelt und nebenbei auch ein wenig Langeweile und Einsamkeit vertrieben. Dabei waren Stars wie Billie Eilish, Taylor Swift und die Rolling Stones.

Aus ihren Wohnzimmern, von ihren Terrassen und aus den Home-Studios haben sich am Samstagabend und bis weit in die Nacht hinein Megastars aus der ganzen Welt zusammengetan. In mehreren kleinen, zu einem großen Livevideo zusammengefassten Stream sammelten sie beim virtuellen Konzert One World – Together At Home Spenden für den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Gerührte Lady Gaga auf Instagram

Mitorganisatorin Lady Gaga leitete die zweistündige Highlight-Show mit dem Klassiker Smile ein. Zumindest heute Abend, für einen Moment, würde sie alle gerne zum Lächeln bringen, sagte die Sängerin. Später zeigte sie in ihrer Instagram-Story, wie sie mittanzte, mitsang und zu Tränen gerührt war, wenn die anderen, mehr als 100 Stars, sangen.

Milky Chance aus Deutschland dabei

Die Show One World – Together At Home begann mit einem sechsstündigen Livestream, in dem Promis wie Heidi Klum, die Beckhams, Oprah Winfrey und Ellen DeGeneres auftraten. Im Anschluss wurde dann zweistündige Show übertragen, unter anderem im US-Fernsehen, auf Facebook und Instagram.

Aus Deutschland war die hessische Erfolgsband Milky Chance mit dem Song Stolen Dance dabei. Die gebürtigen Kasseler Philipp Dausch und Clemens Rehbein standen als einzige deutsche Musiker auf dem Programm. Aus dem Heimstudio in Kassel schaltete sich das Pop-Duo knapp vier Minuten zu dem Reigen der internationalen Stars. Sänger und Gitarrist Rehbein mahnte zum Schluss, dass in der Krise jeder Verantwortung trage, zuhause zu bleiben, um die Ausbreitung des Virus aufzuhalten.

Spenden für die Weltgesundheitsorganisation

Organisiert wurde das Event von Sängerin Lady Gaga und der Hilfsorganisation Global Citizen. Mit der virtuellen Show wollte Global Citizen nach eigenen Angaben das Gesundheitspersonal in aller Welt im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie unterstützen. Am Sonntag gaben die Organisatorinnen und Organisatoren dann bekannt: 128 Millionen Dollar an Spenden wurden zugesagt.