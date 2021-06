Warum bringt Ed Sheeran seine Tochter zum Weinen? In Folge 15 von What the Pop?! gibt’s ein Update was das Thema Festivals und Konzerte angeht. Rebecca und Benedikt sprechen über einen neuen Rekord, den Taylor Swift jetzt wieder aufgestellt hat. Außerdem hat Dua Lipa ein neues Album angekündigt. Warum hat Jay-Z mit 42 Schwimmen gelernt? Was machte Kanye West im Stripclub? Warum hasst Till Lindemann Kinder? Und warum hat Lena Stress wegen ihres Plattencovers? mehr...